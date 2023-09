Prominenter Besuch: Ex-Weltmeister Mike Tyson in Dortmund

Dortmund. Es kündigt sich hoher Besuch in Dortmund am Freitag an: Schauspieler und Ex-Boxweltmeister Mike Tyson kommt in die Stadt.

Mike Tyson kommt nach Dortmund: Der heute 57-Jährige ist einer der großen Namen des weltweiten Boxsports. Mit 20 Jahren war er damals der jüngste Boxchampion. Später in seiner Karriere, im Kampf gegen Evander Holyfield in Las Vegas, biss er seinem Gegner ein Stück des rechten Ohres ab. Auch nach seiner Karriere steht Tyson noch vor der Kamera, allerdings nicht mehr im Boxring. Im Film „Hangover“ aus dem Jahre 2009 hatte Tyson einen kurzen Auftritt, als ihm sein weißer Tiger gestohlen wurde. Allerdings: Auch hier packte Tyson die Faust aus.

Mike Tyson kommt nach Dortmund: Ex-Boxweltmeister besucht Tabak-Messe

Und auch auf seinem neuesten Produkt ist seine linke „Klebe“ nicht zu übersehen: Denn Mike Tyson verkauft diverse Tabak-Produkte, deren Verpackungen mit seinem Gesicht verziert sind. Dementsprechend ist sein Besuch am Freitag (15. September) auch kein sportlicher: Der Ex-Weltmeister und Box-Hall-of-Famer will seine Linie „Tyson 2.0“ auf der Tabak-Messe Intertabac vorstellen und promoten. Zu finden ist er am Futurola-Stand 5.D14 in der Halle 5.

Mike Tyson ist Gast auf der Dortmunder Messe Intertabac. Foto: Bradley Collyer / dpa

Tyson ist, wie die Intertabac per Erklärung mitteilt, bereits zum zweiten Mal Gast auf der Messe. Im vergangenen Jahr war Tyson beliebtes Fotomotiv. Zudem signierte er Poster und Produkte.

Tabak-Messe Intertabac in Dortmund: Sido als Gast vor Ort

Als zweiter prominenter Gast ist der Rapper „Sido“ in Dortmund dabei. Er ist am Freitag (16. September) am Stand des Ausstellers Budwerk (Stand 8.D10 in der Halle 8) anzutreffen. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Canabis-Produkte.

Auch Sido kommt für die Tabak-Messe Intertabac nach Dortmund. Foto: Fabian Sommer / dpa

