Räuber schlägt Jugendlichem aus Dortmund ins Gesicht

Die Polizei in Dortmund sucht nach Zeugen: In der Innenstadt sind zwei Jugendliche überfallen worden (Symbolbild).

Dortmund. Geld, Handy, Tasche weg: Zwei 15-Jährige werden in einem Hinterhof in der Dortmunder City überfallen. Das Täter-Duo flüchtet mit seiner Beute.

Zwei 15 Jahre alte Dortmunder sind Donnerstag (28.12.) in einem Hinterhof gegenüber des Seniorenheims an der Straße „Eisenmarkt“ in der Dortmunder Innenstadt überfallen worden.

Gegen 18.30 Uhr seien zwei unbekannte Männer auf sie zugekommen und hätten ihre Wertsachen gefordert, schildern die Jugendlichen der Polizei den Überfall.

Es ging den Räubern offenbar nicht schnell genug. Einer schlug einem Jugendlichen ins Gesicht. Der gab nun seine Umhängetasche heraus. Ein Handy in seiner Hosentasche wurde ihm ebenfalls geraubt.

Räuber schubste jugendlichen Dortmunder und nahm sein Geld

Der zweite Jugendliche wollte seinem Begleiter helfen. Der zweite Räuber schubste ihn daraufhin und stahl sein Geld, das in der Jacke war.

Das Täter-Duo flüchtete in Richtung Norden.

Die Polizei sucht nun Zeugen und gibt folgende Täter-Beschreibung heraus:

um die 1,75 Meter groß

cirka 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Hautfarbe

weiße Jacke mit schwarzen Streifen auf der Brust

schwarze Hose, Schuhe und Mütze

cirka 1,80 bis 1,85 Meter groß

Der zweite Mann wird wie folgt beschrieben:

cirka 1,80 bis 1,85 Meter groß

zwischen 20 und 25 Jahre alt

dunklerer Teint und dunkler Vollbart

schwarze Jacke, Hose und Schuhe

schwarze Handschuhe und schwarzer Schlauchschal

Die Polizei fragt, wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann. Dann bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter Telefon 0231/132-74 41 wenden. (red)

