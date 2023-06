Räuber überfällt Erdbeerstand im Dortmunder Norden

Wer hat den Erdbeerstand in Dortmund-Derne überfallen? Die Polizei sucht Hinweise. (Symbolbild)

Dortmund Tageseinnahmen weg: In Dortmund hat am Montagabend ein Unbekannter einen Erdbeerstand überfallen. Die junge Verkäuferin wollte gerade schließen.

Gerade wollte die Mitarbeiterin (20) eines Dortmunder Bauernhofs ihren Erdbeerstand an der Gneisenauallee abschließen, da passierte es: Ein Mann trat an den Stand und schrie nach Bargeld. Die junge Frau gab ihm die Tageseinahmen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Nach der Tat im Derner Gewerbegebiet am Montagabend gegen 19 Uhr flüchtete der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die junge Frau beschreibt ihn laut Polizei so:

Mann

40 bis 50 Jahre

dunkle Haare mit grauem Ansatz

gepflegter Vollbart

schwarzer Polohemd, dunkle Jeans, Sonnenbrille

Jetzt sucht die Polizei Hinweise zur Tat. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem ist vor oder nach der Tat ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Hinweise an die Polizei Dortmund: 0231/1327441.

