Randalierer spuckt und übergibt sich im Polizeiwagen

Wirklich unappetlich muss ein Polizeieinsatz in Dortmund gewesen sein. Ein Mann soll gespuckt und sich übergeben haben - im Streifenwagen (Symbolfoto).

Dortmund. Ein mehr als handfester Einsatz hat die Dortmunder Polizei stundenlang beschäftigt. Ein Mann drohte, Zeugen mit einem Metallstab zu schlagen.

Ein Anruf von Zeugen wegen zwei gestohlener Fahrräder ist in Dortmund am Dienstag in einen stundenlangen Polizei-Einsatz gemündet.

Ein 39-Jähriger, den die Polizei als „offensichtlich alkoholisiert“ beschreibt, soll gegen kurz vor 14 Uhr an der Westerfilder Straße zwei Räder gestohlen und in Richtung Kiepeweg davongegangen sein. Zeugen riefen die Polizei. Der mutmaßliche Dieb bedrohte die Zeugen mit einem Metallstab, wie die Polizei berichtet.

Auf Höhe der Hausnummer Kiepeweg 12 trafen die Polizeikräfte auf den polizeibekannten 39- Jährigen, der sich aggressiv verhalten haben soll. Er ging einfach weg, wehrte sich dagegen am Arm festgehalten zu werden und wurde daher gefesselt.

Auf dem Weg zur Wache wurde der Mann laut Polizei verbal und körperlich immer ausfallender: „Er randalierte im Streifenwagen, spuckte und trat nach den eingesetzten Beamten.“

Am Ende übergab der Mann sich im Streifenwagen und kam ins Polizeigewahrsam.

Der Polizeiwagen musste gereinigt werden. Die Einsatzkräfte ließen sich vorsorglich im Krankenhaus wegen möglicher, übertragbarer Krankheiten untersuchen. „Ein Team, das für weitere Einsätze nicht mehr zur Verfügung stand. Weitere Beamte stellten die Fahrräder zur Eigentumssicherung sicher“, berichtet die Polizei.

Nun erwartet den 39-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des tätlichen Angriffs. Wegen mehrerer Straftaten, allein in den vergangenen Wochen, soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

