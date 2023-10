Bei einem Raser-Unfall auf dem Südwall in Dortmund ist ein Autofahrer in zwei parkende Autos gekracht.

Raser-Szene Raser-Unfall in Dortmund: Polizei mit Schlägen attackiert

Dortmund. Ein junger Autofahrer hat in der Nacht auf dem Südwall einen Unfall verursacht. Viele Schaulustige versammelten sich, einer wurde handgreiflich.

Wieder ein Raser-Unfall in der Dortmunder Innenstadt: Am frühen Samstagmorgen (28. Oktober) ist ein Autofahrer auf dem Südwall mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst gegen einen Baum und dann in zwei geparkte Fahrzeuge gekracht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der junge Mann gegen 1.37 Uhr beim Abbiegen viel zu schnell losgefahren, wollte dann zwei Autos überholen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen.

Die anfängliche Vermutung, dass der Fahrer bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt wurde, hat sich laut Polizei vor Ort nicht bestätigt. Der Fahrer habe das Fahrzeug selbstverständig verlassen können. Weitere Autos seien an dem Rennen nicht beteiligt gewesen.

Viele Schaulustige versammelten sich rund um die Unfallstelle. Foto: Markus Wüllner / news4 Video-Line

Schaulustige bei Raser-Unfall in Dortmund – Einsatzkräfte mit Schlägen angegriffen

Rund um die Unfallstelle am „sehr belebten Wall“, wie die Polizei sagt, hätten sich schnell viele Schaulustige der Raser-Szene versammelt. Ein Mann habe dabei die Absperrungen missachtet und sei unter dem Flatterband hindurch zur Unfallstelle gelaufen. Nach einem Wortgefecht mit den Beamten sei der Mann schließlich handgreiflich geworden und habe die Einsatzkräfte mit Schlägen angegriffen. Die Polizeikräfte hätten den jungen Mann daraufhin in Gewahrsam genommen.

