Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Real-Filiale an der Evinger Straße in Dortmund schloss schon 2021. Was passiert mit diesem und den zwei anderen Standorten?

Insolvenz "Real" in Dortmund: Was aus den geschlossenen Filialen wurde

Dortmund. Real ist insolvent. Schon vor zwei Jahren waren viele Filialen der Supermarkt-Kette geschlossen worden. In Dortmund waren drei Läden betroffen.

Immer wieder drohte der Supermarkt-Kette Real die Insolvenz. Jetzt ist es amtlich: Viele der 62 verbliebenen Real-Filialen stehen vor dem Aus. In Dortmund ist seit der Schließungswelle 2021 von drei Filialen keine einzige geblieben. Die Geschäfte in Aplerbeck, Eving und Ospel/Kley sind längst geschlossen. Das ist aus den leerstehenden Riesen-Immobilien geworden:

Real im Indupark Dortmund-Kley:

2021 schloss die Real-Filiale im Dortmunder Indupark Oespel/Kley. Für die Groß-Immobilie fand sich schnell eine Nachfolge: Kaufland übernahm die Filiale neben der Metro. Real hatte sich das Gebäude mit vielen anderen Geschäften geteilt – unter anderem gibt es Läden von Media-Markt, Deichmann, dm, Jeans Fritz, Apollo-Optik, 1982, Ernsting's und einen Tchibo-Outlet.

Real an der Evinger Straße in Dortmund-Eving:

Im September 2021 machte auch die Real-Filiale in Eving dicht. Apotheke, Reisebüro, Bäcker, Post und andere kleine Läden hielten sich noch etwas, aber inzwischen sind (bis auf Rossmann) alle freiwillig ausgezogen oder gekündigt worden. Jetzt wird die Immobilie an der Evinger Straße komplett saniert, die ersten Arbeiten sind Anfang Oktober gestartet.

Aber was wird aus der Riesen-Immobilie? Wer zieht ein? Bezirksbürgermeister Oliver Stens (SPD) weiß es zwar, darf es aber noch nicht verraten. "Es wird auf jeden Fall eine gute Sache für Eving und den ganzen Bezirk", sagt er. Das neue Center bekomme auch einen neuen Namen, weiß er – aber auch den verrät er nicht. Fest stehe aber: Rossmann bleibt, und auch die Apotheke kehrt zurück. Es werde auch weiterhin Platz für kleinen Geschäfte geben, so Stens. Bis zur Eröffnung dauert es aber noch lange. Ein Termin steht nicht fest.

Vor einigen Monaten machte sogar ein Gerücht die Runde: Die Stadt plane eine Flüchtlingsunterkunft, hieß es. Klar, dass die AfD dieses Gerücht aufgriff. Aber da sei nichts dran, erklärt Oliver Stens. Eine Migrantenunterkunft sei nie geplant gewesen.

Real in Dortmund-Aplerbeck:

Ende Juni 2022 schloss der letzte Real in Dortmund: die Filiale an der Schleefstraße in Aplerbeck zwischen Decathlon und Meda-Küchen. Recht schnell stand die Nachfolge fest. Ein Marktkauf soll kommen. Es wird die erste Marktkauf-Filiale in Dortmund – aber die zweite für Stefan Grubendorfer (48): Der gebürtige Dortmunder betreibt schon das Edeka-Center in Herdecke. Bis zur Eröffnung dauert es allerdings noch: Der Gebäudekomplex wird komplett saniert und ist gerade entkernt. Sogar der traditionsreiche "Trödelmarkt bei Real" ist einen Parkplatz weitergezogen und zum "Trödelmarkt bei Roller" geworden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund