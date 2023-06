RB 32 in Dortmund gestoppt - 170 Reisende evakuiert

Dortmund. Zwei Stunden lang ist am Freitagmittag eine Bahnstrecke in Dortmund gesperrt worden. Bundespolizei und Rettungskräfte mussten ausrücken.

Zwei Stunden hat Freitagmittag (16.6.) Stillstand geherrscht an der Bahnstrecke der RB 32, des RE 3 und der S 2 am Haltepunkt Nette/Oestrich in Dortmund. Die Bundespolizei hat direkt an der Haltestelle um die 170 Reisenden aus einem Zug der RB 32 evakuiert.

Gegen 13.30 Uhr hatte der Einsatz begonnen. Ein Mensch war vor den Zug gesprungen, wohl in suizidaler Absicht, wie eine Bundespolizei-Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Rettungskräfte und Polizei beendeten den Einsatz gegen 15.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt konnte auch die Sperrung der Zugstrecke aufgehoben werden.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. (JaK)

