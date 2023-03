Reisebus aus Holland hängt auf Dortmunder Parkplatz fest

Ein Reisebus aus den Niederlanden hat sich in Dortmund festgefahren. Die "Befreiung" dauerte über zwei Stunden.

Dortmund. Passt schon? Passte nicht. Der Reisebus einer niederländischen Schulgruppe hat sich am Dienstag in Dortmund festgefahren – über Stunden.

Was für eine Abschlussfahrt: Ein kleiner Fahrfehler hat am Dienstagabend die Hotelankunft einer Schülergruppe aus den Niederlanden verzögert. Ihr Reisebus fuhr sich gegen 19 Uhr auf dem S-Bahn-Parkplatz in Dortmund-Barop fest.

Der Fahrer hatte offenbar beim Wenden die abschüssige Auffahrt unterschätzt und war nicht schräg genug in die Zufahrt gefahren. Der Reisebus setzte mit Anhängerkupplung und Heck komplett auf – und bewegte sich nicht mehr.

Nach mehreren gescheiterten Selbstbefreiungsversuchen musste die Dortmunder Feuerwehr ran. "Obwohl es für uns eigentlich keine große Sache war, hat es zwei Stunden gedauert", bestätigt Feuerwehrsprecher Oliver Körner. Mehrfach mussten Hydraulik-Hebekissen und Holzklötze untergelegt werden, um den schweren Bus Stück für Stück von der Auffahrt zu fahren.

Bus in Dortmund festgefahren – Verkehrschaos in Barop und Hombruch

Weil der Bus dabei komplett in die Straße ragte, war die Baroper Bahnhofstraße an der Ecke zur Harkortstraße über zwei Stunden lang gesperrt. Erst nach 21 Uhr ging die Fahrt weiter.

Immerhin: Laut Augenzeugen war die Stimmung unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Niederlanden bestens. Zum Schluss sollen sie der Dortmunder Feuerwehr sogar den Schlager "Ruf nicht gleich die Feuerwehr" gesungen haben, heißt es. Ob das nur 500 Meter entfernte Edel-Hotel Lennhof Ziel der Abschlussklasse war ist unklar.

