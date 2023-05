Reizgas-Angriff auf zwei Frauen: Festnahme gelingt mit List

Dortmund/Bochum. Ein Dortmunder besprüht zwei Bochumerinnen mit Reizgas. Augen und Atemwege sind so schwer betroffen, dass Rettungskräfte zweimal helfen müssen.

Aus einiger Distanz haben Bundespolizisten in der Nacht zu Freitag (12.5.) gegen 2.30 Uhr mitansehen müssen, wie ein Dortmunder (24) in der Haupthalle des Dortmunder Hauptbahnhofs Reizgas sprühte.

Damit nicht genug griff er zwei 21 Jahre alte Frauen aus Bochum mit dem Reizgas an. Die Frauen hatten nach Angaben der Polizei mit stark gereizten Augen und Atemwegen zu kämpfen. Sie sackten zu Boden. Die Feuerwehr brachte die beiden zur Polizeiwache, wo sie ihre Augen ausspülen konnten.

Reisende und Bahnmitarbeitende mussten wegen des Gases kurzzeitig den Bahnhof verlassen. Der mutmaßliche Täter setzte sich Richtung Dortmunder Innenstadt ab.

Die Frauen aus Bochum gaben an, den 24-Jährigen in einer Disko kennengelernt und Telefonnummern ausgetauscht zu haben. Diesen Umstand nutzte die Polizei: Die Frauen riefen ihn an und machten ein Treffen in der Dortmunder Innenstadt aus. Dort nahm die Polizei den Mann fest. Er soll leicht alkoholisiert gewesen sein und das Reizgas noch bei sich gehabt haben.

Reizgas-Angriff im Bahnhof: keine Erklärung für Grund der Attacke

Unterdessen ging es den beiden Frauen erneut so schlecht, dass zum zweiten Mal ein Rettungswagen ausrückte, um Augen- und Atemwegsreizungen zu behandeln.

Warum der Dortmunder sie attackiert hatte, konnten sich die Bochumerinnen nicht erklären. Nun wird gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (red)

