Wassergebühren Revier-Vergleich: So billig ist einmal Klospülen in Dortmund

Dortmund. Was kostet einmal Abziehen im Ruhrgebiet? Ein Onlineportal hat die Wasser-Gebühren der größten deutschen Städte verglichen. Dortmund überrascht.

Wie hoch sind die Kosten für eine Toilettenspülung im Ruhrgebiet? Das PR-Onlineportal betrugstest.de (Info s.u.) hat jetzt die 100 größten Städte Deutschlands miteinander verglichen. Im Revier sticht Dortmund positiv heraus – ganz im Gegensatz zu Essen.

Halle an der Saale liegt mit 1,94 Cent je 3-Liter-Spülvorgang an der Spitze der Kosten-Tabelle. Die erste Ruhrgebietsstadt ist laut betrugstest.de Essen auf Platz 8 (1,68 Cent). Am billigsten ist einmal Klospülen im bundesweiten Vergleich übrigens auch in NRW: In Köln kostet Abziehen weniger als einen Cent (0,81 Cent). Das sind die Ruhrgebietsstädte im direkten Vergleich:

Platz bundesweit Stadt Cent pro 3l-Spülung 1. Halle/Saale 1,94 2. Potsdam 1,90 3. Solingen 1,87 6. Mönchengladbach 1,71 8. Essen 1,68 15. Gelsenkirchen 1,50 20. Duisburg 1,46 21. Herne 1,46 25. Recklinghausen 1,43 33. Wuppertal 1,40 36. Hagen 1,39 38. Witten 1,38 44. Bochum 1,35 51. Mülheim 1,32 60. Bottrop 1,24 70. Oberhausen 1,19 85. Düsseldorf 1,10 88. Hamm 1,09 92. Dortmund 1,05 100. Köln 0,81

Quelle: Stadtwerke laut betrugstest.de/Stand 13.11 2023

Im Ländervergleich liegt NRW bei den Wasserkosten mit 24,46 Euro im oberen Mittelfeld (Sachsen-Anhalt 33,67 Euro – Rheinland-Pfalz 20,99 Euro). Besonders hoch sind die Stadtwerke-Gebühren in allen östlichen Bundesländern.

Betrugstest.com ist eine PR-Homepage für Casino-Apps, Onlinewetten und Singlebörse, die Vergleiche wie diese Gebührenliste zu Werbezwecken nutzt. Laut eigenen Angaben wurden für den Gebühren-Vergleich die Wassertarife der jeweiligen Stadtwerke verglichen. Für die Jahreskosten wurden fünf Spülgänge pro Tag hochgerechnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund