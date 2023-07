Riesiges BVB-Logo auf Dortmunder Kornfeld – eher zufällig

Dortmund. Das neue Mais-Labyrinth des Hof Mertin in Dortmund ist fertig. Aber von oben sieht man noch mehr: Das alte BVB-Logo von 2022 ist auch noch da.

Mit 67 Metern Durchmesser ist es sicher das größte BVB-Logo Dortmunds: Auf einem Kornfeld des Hofs Mertin in Grevel prangt ein riesiges Borussia-Symbol. Geplant war das allerdings nicht – es ist ein Überbleibsel von letztem Jahr. 2022 war das Zeichen Teil des Maislabyrinths an der Bönninghauser Straße.

Mertins säten 2023 neues Getreide über die alte Labyrinth-Fläche. Das BVB-Logo ist trotzdem noch zu sehen:. "Wo letztes Jahr kein Mais stand, wurden dem Boden keine Nährstoffe entzogen", erklärt Landwirt Friedrich Mertin. Jetzt wachsen die Halme besonders hoch – und kippen um.

Überbleibsel vom letzten Labyrinth: Wo 2022 kein Mais stand, haben die neuen Getreidehalme mehr Nähstoffe, wachsen höher – und kippen dann um. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mega-Maislabyrinth am Hof Mertin in Dortmund öffnet bald

Das Maislabyrinth gibt's auch 2023 wieder, inzwischen zum dritten Mal. Diesmal haben Mertins dafür das Feld direkt nebenan reserviert. Motiv-Thema ist dieses Jahr die Hilfsorganisation Kinderlachen. Deshalb ist das Maisfeld jetzt besonders freundlich – mit Schriftzügen, Herzen und lachenden Gesichtern. Die Zusammenarbeit sei durch private Kontakte entstanden, erklärt Mertin. Aber Spendenaktionen gibt es natürlich auch.

Eröffnen sollte das Maislabyrinth eigentlich schon jetzt, aber das Wetter spielt nicht mit. Das ist wegen des frühen Endes der NRW-Sommerferien besonder schade. Neuer Eröffnungstermin sei der 11. August (14 Uhr), verrät Hofchefin Kristina Mertin. Man muss etwa anderthalb Stunden Zeit mitbringen, um es durchs Labyrinth zu schaffen – die Fläche ist riesig! In der Mitte wartet als Belohnung wieder sie große Stoh-Pyramide zum Toben. Getränke gibt's natürlich auch. Aktuelle Infos zum Mais-Labyrinth veröffentlichen Mertins bei Instagram.

Mertins bieten Unternehmen eigene Logos im Maisfeld an

Aber das Maislabyrinth ist nicht das einzig Auffällige, das man aus der Luft in Grevel findet. Auf einem anderen Feld prangt ein riesiges Logo der LVM-Versicherung. "Wir bieten Unternehmen an, das eigene Logo zu säen", erklärt Friedrich Mertin. Kompliziert ist das nicht: Moderne Landmaschinen werden per GPS gesteuert und säen automatisch genau nach Plan. So entsteht auch das Labyrinth.

"Die Auftraggeber bekommen dafür Werbung, die man von Ende Mai bis Oktober sieht", so Mertin. Vor allem in der Nähe des Flughafens sei das interessant.

Werbung im Maisfeld: Hof Mertin bietet Unternehmen an, eigene Logos auszusäen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

