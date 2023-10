In der Nacht zu Montag, 30. Oktober, hatte ein Zeuge in Dortmund-Dorstfeld die Polizei wegen eines stark Beschädigten Ticketautomaten informiert. (Symbolbild)

Fahrkartenautomat S-Bahn-Station in Dorstfeld: Täter sprengen Ticketautomaten

Dortmund. In Dortmund-Dorstfeld haben bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

In der Nacht zu Montag, 30. Oktober, haben bislang unbekannte Täter einen Sprengstoffanschlag auf einen Ticketautomaten an der S-Bahn-Station Wittener Straße in Dortmund-Dorstfeld verübt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte die Polizei um 2.53 Uhr über den stark beschädigten Fahrkartenautomaten informiert. Am Tatort stellte sich dann heraus: Der Automat war aufgesprengt worden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Den Sachschaden schätzt sie auf 10.000 Euro.

Ticketautomaten-Sprengung an der S-Bahn-Station in Dorstfeld: Bislang keine Hinweise auf die Täter

Hinweise auf den oder die Täter liegen laut Polizeibericht aktuell nicht vor. Wer die Tat beobachtet oder verdächtige Personen oder ein Fluchtfahrzeug gesehen hat, soll sich an die Kriminalwache unter 0231/132 7441 wenden. (Red.)

