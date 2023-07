Die Kratzer in Dortmund-Brackel erstreckten sich laut Polizeibericht meistens über eine Fahrzeugseite. (Symbolbild)

Autokratzer Sachbeschädigung: Neun Autos in Dortmund-Brackel zerkratzt

Dortmund. Einem 29-Jährigen waren neun zerkratze Autos in Dortmund-Brackel aufgefallen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein 29-Jähriger hat die Polizei am Mittwochmorgen (19. Juli) über neun zerkratze Autos am unteren Sendweg/Dingweg in Dortmund-Brackel informiert. Die Kratzer erstreckten sich laut Polizeibericht meistens über eine Fahrzeugseite. Die Schäden müssen nach Aussagen der Fahrzeughalter zwischen dem 18. Juli, 17 Uhr und dem 19. Juli um 8 Uhr entstanden sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Umfeld beobachtet haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231-132-7441. (Red.)

