Schaf entkommt Polizei - Dortmunder Stadtbahnlinie gesperrt

Die Dortmunder Polizei hat am Mittwochabend vergeblich versucht, ein freilaufendes Schaf in Mengede einzufangen. Vermutlich war das Tier einem Schäfer ausgebüxt (Symbolbild).

Dortmund. Schaf-Alarm in Dortmund-Mengede. Erfolglos endete der Versuch, ein ausgebüxtes Tier einzufangen - das wollte lieber weiter in Freiheit bleiben.

Zu schnell für die Beamten: Ein freilaufendes Schaf hat in Dortmund für Behinderungen im Autoverkehr gesorgt - Polizisten blieben erfolglos bei dem Versuch, es einzufangen. Die Emscherallee und die Stadtbahnlinie U47 wurden bei dem Vorfall am Mittwochabend gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Zunächst war das Tier auf einer Straße unterwegs, weshalb ein Autofahrer die Beamten rief. An einer Eisenbahnbrücke habe sich das Tier dann ausgeruht. Ein Versuch, das Schaf gemeinsam mit Tierschützern einzufangen, misslang den Beamten jedoch. „Es war schneller als die Menschen“, sagte ein Polizeisprecher.

In der Folge lief es auch über Gleise einer Stadtbahnlinie, die daraufhin kurz gesperrt wurde. Nachdem das Schaf in den Rahmer Wald flüchtete, übernahmen die Tierschützer die alleinige Verfolgung, da es keine Gefahr für den Verkehr mehr darstellte. Ob es eingefangen wurde, blieb zunächst unklar. Es gebe Hinweise darauf, dass das Tier einem bestimmten Schäfer entlaufen seien könnte, sagte der Polizei-Sprecher. (dpa)