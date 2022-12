Schneemassen bedecken ein Auto, das an der Straße steht. In den betroffenen Gebieten kam es zu vielen Unfällen.

Unwetter in den USA: Bilder zeigen Ausmaß des Wintersturms

Eine Gruppe von Nachbarn versammelt sich in Buffalo um eine Feuerstelle.

In Washington nutzten manche Menschen die frostigen Temperaturen, um sich in der Nähe des Capitols auf die Eisflächen zu wagen.

In Teilen der USA war es wegen der Schneemassen kaum möglich, das Haus zu verlassen.

Ein Mann versucht in Amherst (Massachusetts), sein Haus von den Schneemassen zu befreien.

Straßen und Wege vom Schnee zu befreien war in den USA um Weihnachten vielerorts harte Arbeit.

Foto: AFP PHOTO/THE OFFICE OF GOVERNOR KATHY HOCHUL

Teilweise wurden Autos auf den Straßen komplett eingeschneit, wie hier in Buffalo im US-Bundesstaat New York.

In Charleston ist ein Brunnen bei den eisigen Temperaturen eingefroren.

In Chicago wurde an Heiligabend auf Anzeigetafeln vor dem Wintersturm gewarnt.

Eine dichte Schneedecke bedeckt eine Nachbarschaft in Cheektowaga im US-Bundesstaat New York.

Der Wintersturm zog an den Weihnachtstagen auch durch den Westen New Yorks.

Ein Mann räumt in Grand Rapids Schnee mit einer Fräse.

Foto: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Obdachlose Scott Pate hat in der Broadbent Arena in Louisville, Kentucky, Zuflucht vor der eisigen Kälte gefunden.

Foto: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Foto: Matthew Hatcher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am Weihnachtswochenende mussten Millionen US-Amerikaner mit eisigen Temperaturen zurecht kommen.

Viele Tote Schneesturm: Dortmunds Partnerstadt Buffalo als "Ground Zero"

Dortmund. Dortmunds Partnerstadt Buffalo ist am härtesten vom Schneesturm der vergangenen Tage getroffen. Hier starben besonders viele Menschen.

So einen Winter hat Dortmunds Partnerstadt Buffalo seit Jahrzenten nicht erlebt: Der Schneesturm, der tagelang über große Teile der USA fegte, hat die Großstadt am Eriesee besonders hart getroffen. Von den bislang rund 50 Toten im ganzen Land starben mindestens 28 im Großraum Buffalo (Stand Dienstagmorgen). Die Behörden sprechen von einem "Jahrhundert-Blizzard".

Jetzt beginnt das große Aufräumen – und es ist zu befürchten, dass die Zahl der Toten noch steigt. Allein in Dortmunds Partnerstadt Buffalo (260.000 Einwohnende) starben mindestens 20 Menschen bei Unfällen, im eisigen Frost oder zuhause an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, weil Schnee den Schornstein verstopfte. Es seien auch Menschen an Herzinfarkten beim Schneeschieben gestorben – oder weil der Rettungswagen nicht durchkam, zählt die Nachrichtenseite buffalonews.com auf.

Schneesturm: Freiwillige helfen in Buffalo beim Suchen und Retten

Stadt und Polizei suchen weiter Freiwillige, die beim Suchen, Retten und Bergen helfen. Viele hatten in den letzten Tagen mit ihren kleinen Schneemobilen Senioren zu Notunterkünften gebracht oder andere Aufgaben erledigt – wo Autos nicht durchkommen, sind die beliebten Ski-Doos Gold wert.

Die Stadt hat auch Einwohnende mit eigenen Schneefräsen, Pflügen oder anderem Räumgerät zum Helfen aufgefordert. Zudem gilt noch immer ein Fahrverbot – außerdem sind die viele Straßenränder fürs Parken gesperrt, damit Räumfahrzeuge durchkommen. Als Park-Alternative hat die Stadt große Parkplätze ausgewiesen,falls man das Auto überhaupt bewegen kann.

Tauwetter und Regen könnten weitere Probleme bringen

Ab Donnerstag sind Tauwetter und Regen angesagt. Dann kommen die nächsten Probleme: Überschwemmungen, Matsch und vereiste Gullis.

Die Großstadt Buffalo im US-Bundesstaat New York ist seit 1978 Partnerstadt von Dortmund, gemeinsam mit sieben weiteren Städten im Ausland. Sie liegt direkt an der Grenze zu Kanada am Erie-See. Die berühmten Niagarafälle sind nur knapp 30 Kilometer entfernt.

Eingeschneit in Buffalo: Ein Bewohner der Innenstadt schaufelt seine Einfahrt frei. (Foto vom 26. Dezember) Foto: Derek Gee/The Buffalo News/AP/dpa

