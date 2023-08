Schockanruf: Angeblich Baby getötet - 5000 Euro erbeutet

Dortmund. Trickbetrüger haben eine 88-Jährige in Dortmund hereingelegt. Sie gaukelten der Seniorin vor, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt.

Mit einer besonders perfiden Betrugsmasche um ein angeblich totes Baby haben Unbekannte eine 88-Jährige in Dortmund um 5000 Euro gebracht. In einer Mitteilung am Dienstag schilderten die Ermittler die Vorgehensweise der Täter: Bei einem sogenannten Schockanruf habe sich einer der Männer als Sohn der Frau ausgegeben und weinend berichtet, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein angeblicher Polizist habe dann das Telefonat übernommen und erklärt, dass bei dem Unfall ein Baby getötet worden sei und dessen Mutter im Koma liege. Für die Freilassung des Sohnes sei nun eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro erforderlich.

Angeblicher Staatsanwalt soll die Kaution einsammeln

In weiteren Telefonaten hätten die Täter die Seniorin, die im Stadtteil Eichlinghofen lebt, zunehmend unter Druck gesetzt und dazu gebracht, Ersparnisse zur Abholung bereitzuhalten. Sie hätten einen Staatsanwalt angekündigt, der die angebliche Kaution bei ihr zu Hause einsammele.

Nach Polizeiangaben erschien dann am Montag der vermeintliche Staatsanwalt bei der 88-Jährigen. Der 25 bis 30 Jahre alte, schlanke Mann mit kurzen schwarzen Haaren habe der Frau das Bargeld in Höhe von 5000 Euro abgenommen, sie zu Boden gestoßen und dabei verletzt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen 0231/ 132 7441. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund