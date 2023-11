Schon wieder brennt es in der Dortmunder Nordstadt

Feuer im Dachstuhl eines Hauses in der Dortmunder Nordstadt - wieder in der Schillerstraße.

Dortmund. Erneut gibt es ein Feuer in einem Haus in der Dortmunder Schillerstraße. Dachpfannen fallen hinunter auf die Straße und treffen parkende Autos.

Als die Feuerwehr am Donnerstag (16.11.) gegen sieben Uhr morgens in der Schillerstraße in der Dortmunder Nordstadt eintrifft, schlagen bereits Flammen aus einem Dachfenster, wie die Feuerwehr einige Stunden später mitteilt. Dachpfannen fallen auf die Straße und treffen parkende Autos. Seit dem Spätsommer hat es bereits verdächtig oft in dem Stadtteil gebrannt.

Die Feuerwehr Dortmund konnte das Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zügig löschen. Allen Anwohnenden gelang es, das Haus unverletzt zu verlassen.

Brand in der Nordstadt: Feuerwehr Dortmund untersuchte auch die Nachbarhäuser

Zudem kontrollierten die Einsatzkräfte die darunterliegenden Wohnungen sowie die Nachbarhäuser auf eventuelle Schäden. Gegen zehn Uhr war der Einsatz beendet und die Polizei konnte die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufnehmen.

„Ebenfalls muss geklärt werden, ob die Wohnungen neben und unter dem Brand noch bewohnbar sind“, berichtet die Feuerwehr. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 45 Einsatzkräften der Feuerwache 1 (Mitte), Feuerwache 2 (Eving), Feuerwache 5 (Marten), Feuerwache 9 (Mengede) sowie der Löschzüge 25 (Eving) und 29 (Deusen) der freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Erneut ist die Feuerwehr Dortmund zu einem Feuer in der Nordstadt gerufen worden. Es traf schon wieder die Menschen in der Schillerstraße. Foto: Feuerwehr Dortmund

Einige Tage zuvor, am Montag (13.11.), hatte es ebenfalls in der Dortmunder Nordstadt gebrannt. In der Mozartstraße fing Gerümpel im Dachgeschoss Feuer. In einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Erwinstraße/ Schützenstraße kam es im Keller zu einem Feuer. Die Polizei geht bei beiden Bränden davon aus, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden.

Ende Oktober brannte es rund um die Schützenstraße gar gleich viermal an einem Wochenende. Die Polizei Dortmund riet damals insbesondere abends und nachts die Haustüren abzuschließen, aufmerksam zu sein und sofort den Polizei-Notruf 110 zu wählen, wenn etwas Verdächtiges bemerkt wird. (red)

