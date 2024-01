Schrotthaus-Kauf am Borsigplatz: „Mussten Türen zumauern“

Dortmund Ratten im Klo, Tauben im Kinderzimmer: So krass hatte sich Jan-Henrik Gruszecki seinen Hauskauf nicht vorgestellt. Was der Watzke-Berater vorhat.

Die Idee wäre neu fürs Borsigplatz-Viertel: Die Gastro „Pommes Rot-Weiß“ in der ehemaligen BVB-Gründungskneipe „Zum Wildschütz“ könnte um das Ladenlokal nebenan erweitert und zur Borussia-Hausbrauerei werden. Aber hinter dieser visionären Idee steckt mehr. Viel mehr. Unter anderem der wohl krasseste Hauskauf der Dortmunder Nordstadt.

Abenteuer „Schrotthaus-Kauf“: Sieben Jahre warten – 13 Monate räumen

Sieben Jahre soll es dauern, bis der Hauskauf fix ist. Sieben Jahre, um den Besitzer zu finden, den Preis zu verhandeln, die Wohnungen zu räumen und das Haus zu bezahlen. „Ich habe viel innere Ruhe und Hartnäckigkeit“, sagt Käufer Jan-Henrik Gruszecki über sich selbst. Und die brauchte er auch. Die Hauptakteure im Hauskauf-Drama:

Käufer: Jan-Henrik Gruszecki (39), BVB-Fan mit Ultra-Vergangenheit, Mitgründer von „The Unity“, Ex-Vorstand der „Desperados“, BVB-Dokumentarfilmer und seit 2020 Berater von BVB-Chef Hans-Joachim Watzke als Leiter der BVB-Stabsstelle „Strategie und Kultur“. Für diesen und weitere geplante Hauskäufe im Borsigplatz-Viertel hat Gruszecki mit zwei Kompagnons aus der Immobilienbranche die „Borsigplatz Development GmbH“ gegründet – mit Makler und Entwickler Till Meyer aus Lingen, den Gruszecki über die Fan-Szene kennt, und mit John-Erik Schierhorn, Immobilienentwickler aus Hamburg und Mitgründer von „Viva con Agua“.

Verkäufer: ein griechisch-orthodoxer Priester, der 2020 vor seiner Kirche in Lyon angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde. Das erfuhr Gruszecki aber nur durch Zufall, sagt er, weil die (anfangs als Terror-Akt verortete) Tat durch die Weltmedien ging und die Stimmung in Frankreich noch mehr anheizte. Zwei Tage zuvor hatte ein Islamist drei gläubige Christen in Nizza ermordet. Zwei Monate zuvor war in Paris ein Lehrer geköpft worden, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Aber der Anschlag auf den orthodoxen Priester war kein Terror-Akt, wie sich später herausstellt – sondern eine Beziehungstat.

Lärm und Müll im Nachbarhaus: „Kindergeschrei bis nachts um Vier“

Die Geschichte des Hauskaufs beginnt eigentlich schon 2012. Damals kaufte BVB-Fan Gruszecki das Eckhaus Dürener/Oesterholzstraße in einer Zwangsversteigerung. Seitdem lebt er dort mit seiner Familie – an einem historischen Ort: In der alten Gaststätte „Zum Wildschütz“ wurde 1909 der BVB gegründet. Die Legende: Die Pöhler-Jungs um Franz Jacobi saßen im Spiegelsaal der Kneipe zusammen, grübelten über einem Namen für ihren neuen Verein, und ihr Blick fiel auf ein Werbeschild der Borussia-Brauerei. „Borussia Dortmund“. Klingt gut. Der einstige Spiegelsaal im ersten Stock ist heute Gruszeckis Wohnzimmer.

Ein Klo halbe Treppe: Die Bausubstanz sei ok, sagt Gruszecki. Aber die Renovierung wird kein Pappenstiel. Foto: Katrin Figge / FUNKE Foto Services

Seit 2012 leben Gruszecki, Frau und Kinder also im Borsigviertel. Das Haus nebenan war von Anfang an schwierig, sagt er: „Wenn die Bettelmafia in Dortmund eine Zentrale hatte, dann war die hier.“ Viele Menschen, Kindergeschrei bis nachts um Vier, hohe Fluktuation, Müll vor dem Haus, Müll hinter dem Haus. „Die Fenster waren die Mülleimer-Klappe, der Hof war der Mülleimer.“ Er zeigt Fotos und ein Handyvideo: Matratzen fliegen aus den oberen Fenstern, auf dem Gehweg stapelt sich Unrat. Wie es in den Wohnungen aussieht mag er sich gar nicht ausmalen.

„Irgendwann wollten wir einfach Ruhe“, sagt Gruszecki. Und damit nimmt das Abenteuer Hauskauf seinen Lauf. 2016 erfragt er den Namen des Hausbesitzers von der Stadt Dortmund. Als direkter Nachbar dürfe er das, sagt er. Griechischer Name, Adresse im Saarlandviertel. „Aber er hatte da nicht mal einen Briefkasten.“ Also geht die Suche weiter.

Krankenschwester holt wöchentlich die Miete ab – in bar

Ein Ansatzpunkt: die Frau, die jede Woche die Miete abkassiert. In bar natürlich, einen Mietvertrag hat hier niemand. Gruszecki fängt die Frau (eine Dortmunder Krankenschwester) ab und fragt nach der Nummer des Hausbesitzers. „Die wollte sie aber nicht rausrücken“, sagt er und vermutet: „Wahrscheinlich, weil er gar nicht wusste, wie viele Menschen da leben und wie viel Geld sie macht.“

Die Kommunikation mit dem Hausbesitzer war zäh. „Er meinte, er sei Priester in Frankreich. Wir haben ihm kein Wort geglaubt. Aber ich mochte ihn sofort. Sympathischer Typ“, sagt Gruszecki. Verkaufen wollte er nicht – und brach den Kontakt nach längerer Verhandlung ab. Erst ein Online-Artikel brachte wieder Schwung in die Verhandlungen: „Wir haben seinen Namen gegoogelt und den Text über einen orthodoxen Priester in Lyon gefunden, der vor seiner Kirche angeschossen wurde. Mit Foto und vollem Namen. Wir sind aus allen Wolken gefallen“, erinnert sich Gruszecki. Der Hausbesitzer hatte also nicht geflunkert.

Problemhaus Dürener Straße 29: „Die Fenster waren die Mülleimer-Klappen, der Hof war der Mülleimer.“ Foto: Katrin Figge / FUNKE Foto Services

Gruszecki schreibt eine weitere Mail – mit Besserungswünschen und der lockeren Bitte sich zu melden, wenn‘s wieder besser geht. Monate später kommt die Antwort. „Er war plötzlich verkaufsbereit, wollte aber 800.000 Euro für den Schrotthaufen.“ Das Käufer-Trio Gruszecki, Meyer und Schierhorn handeln den Preis runter und schließen einen weiteren Deal: Der Kaufpreis wird erst gezahlt, wenn alle Wohnungen geräumt sind.

2022 wird der Kaufvertrag unterschrieben. Endlich dürfen die neuen Besitzer ins Haus – und was sie vorfinden, ist kaum zu beschreiben. „Es stank unfasssbar“, erinnert sich Gruszecki. Überall krabbeln Schaben, in den Kinderzimmern nisten Tauben. Einem Bauhelfer sei sogar eine Ratte aus dem Klo entgegengekommen. Klassiker. „Einmal habe ich mich vor Ekel auf dem Gehweg übergeben. Mit Hygiene hatten die es nicht so“, meint Gruszecki. Dazu kommen Schimmel und Wasserschäden. Die Heizung war kaputt, geheizt wurde mit Wasserdampf.

Wenn eine Familie auszog, wurde die Tür zugemauert

Aus der Absprache, dass der alte Besitzer das (illegal besetzte) Haus räumen soll, wird nichts. „Er hat einfach nichts gemacht“, meint Gruszecki. „Aber wir haben Unternehmer-Gene. Wir machen Sachen selbst.“ Die Fluktuation im Haus war hoch. Immer wieder zogen Familien aus. „Wenn wir mitbekommen haben, dass eine Wohnung leer ist, haben wir die Tür zugemauert. Verriegeln hätte nicht gereicht. Das wäre sofort aufgebrochen worden.“ Am Ende blieb nur das Treppenhaus – aber auch da hausten Menschen. OSB-Platten vor den Flurfenstern nahmen den letzten Bewohnern das Tageslicht, jetzt ist das Haus endlich leer. „Wohin die Bewohner gegangen sind wissen wird nicht“, sagt Gruszecki. „Weitergezogen“. Beschwert habe sich niemand.

13 Monate hat es gedauert, bis alle raus waren. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit erst: „Wir haben für 16.000 Euro Container gemietet, um den Müll rauszuschaffen“, erklärt Gruszecki. Dafür Leute zu finden war gar nicht leicht. Gruszeckis Geschäftspartner Till Meyer hat zwar eine eigene Handwerker-Truppe, „aber ich will die Jungs ja nicht verlieren, indem ich sie zu sowas zwinge“, sagt er. 150 Euro Bonus pro Tag zahlte er jedem seiner Arbeiter.

Wasserschäden und Schimmel: Die Heizung war kaputt, geheizt wurde mit Wasserdampf. Foto: Katrin Figge / FUNKE Foto Services

Jetzt ist das Haus geräumt – aber die eigentliche Arbeit fängt erst an. Die Wohnungen sollen so schnell wie möglich fit gemacht werden. Die Bausubstanz ist ok, es muss aber hart renoviert werden. Dann sollen Mieterinnen und Mieter aus der „studentischen Klientel“ einziehen. Eine weitere grobe Idee: Der ehemalige Gemüseladen im Erdgeschoss könnte zum Imbiss im Eckhaus durchgebrochen werden. Aus „Pommes Rot-Weiß“ würde dann eine Gastronomie mit kleiner Hausbrauerei. Schließlich steckt Gruszecki auch hinter der neuen Borussia-Brauerei. Aber eine neue Gastro, so Gruszecki, sei ein Plan für die ferne Zukunft.

Die Motivation der Borsigplatz Development GmbH geht aber noch weiter: „Das hier ist ein schwieriges Viertel, und wir wollen es entwickeln“, kündigt Jan-Henrik Gruszecki an. „Wir wollen, dass das Borsigplatzviertel wieder lebendig wird.“ Dazu will das Trio nicht nur selbst Häuser kaufen und renovieren, sondern auch mit anderen Vermietern zusammenarbeiten. Mit VivaWest zum Beispiel, der sehr viele Wohnungen im Viertel gehören. Der von Gruszecki angestoßene „Soccer-Court“ an der Oesterholzstraße 44-54 (Max-Michallek-Platz) ist ein gutes Beispiel dafür: Hier trainieren Kinder und Jugendliche in der Nordstadt-Liga.

Motivation: Liebe zum BVB und zum Viertel – Geld ist zweitrangig

„Hier Häuser zu kaufen ist sicher nicht der sinnvollste Business-Case“, gibt Gruszecki zu. „Wir glauben trotzdem, dass es eine gute Investition ist.“ Viel Geld wollen er und seine Mitstreiter mit ihrer Borsigplatz Development GmbH nicht scheffeln. „Ein bisschen Plus wäre natürlich schön“, sagt er. Aber nur 5% ihrer Motivation komme durchs Geld – und 95% aus der Liebe zum BVB und zu einem der spannendsten Viertel der Stadt.

