Schwere Unfälle auf der A 2: Autobahn bei Dortmund gesperrt

Dortmund/Recklinghausen. Auf der 2 bei Dortmund hat es einen schweren Unfall gegeben. Mehrere Fahrzeuge waren in ein Stauende gefahren. Die Autobahn ist gesperrt.

Auf der A 2 gibt es in Höhe Dortmund/Recklinghausen derzeit gleich zwei Sperrungen in Richtung Oberhausen. Gegen 16.45 Uhr waren fünf Fahrzeuge in einen Auffahrunfall am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Lanstrop verwickelt. Ob auch ein Lkw an der Kollision beteiligt war, war zunächst unklar.

Bei dem Unfall gab es nach ersten Informationen der Autobahnpolizei zwei Schwerverletzte. Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die Autobahn ist zwischen Dortmund-Lanstrop und dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordost in Richtung Oberhausen gesperrt.

Mit Bäumen beladener Hänger umgekippt

Der Auffahrunfall war wahrscheinlich Folge eines weiteren Unfalls, der sich bereits in den Mittagsstunden bei Recklinghausen ereignet hatte. Dort war der Hänger eines russischen Lasters umgekippt, der Baumstämme geladen hatte. Die Zugmaschine war dabei auf der Fahrbahn stehen geblieben. Verletzte gab es bei diesem Alleinunfall nicht. Die Sperrung der A 2 für die Bergungsarbeiten zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordwest und Henrichenburg dauert noch bis mindestens 20 Uhr, für die Dauer der Sperrung der Autobahn auf Dortmunder Gebiet gab es zunächst noch keine Angaben.

Die Unfälle und die dadurch verursachten Sperrungen sorgten auch auf dem Umleitungsstrecken für massive Verkehrsbehinderungen. (sk)

