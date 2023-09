Schwerer Unfall Kamener Kreuz: A1 Richtung Dortmund gesperrt

Bei dem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A1 in Richtung Dortmund wurde eine Person in einem Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Kamen. Nach einem schweren Auffahrunfall auf der A1 im Kamener Kreuz ist die Autobahn vollgesperrt. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 am Dienstagmorgen, 12. September, ist das Kamener Kreuz seit 07.48 Uhr für mehrere Stunden gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund waren zwei Lkw kollidiert. Eine genaue Uhrzeit für die Freigabe der Strecke kann die Polizei derzeit noch nicht geben. Die Autobahnpolizei leitet den Verkehr in Richtung Köln Kreuz auf die Autobahn 2 ab (und von dort zurück auf die A1).

Bei dem Auffahrunfall an einem Stauende wurde eine Person in einem Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Polizei, Feuerwehr, und Rettungsdienst sind im Einsatz. Um 08.02 Uhr landete ein Rettungshubschrauber. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Rettungsgasse zu bilden. Die Ermittlungen am Unfallort sind noch nicht abgeschlossen. (Red.)

