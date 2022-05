Schwerer Unfall mit Lkw: A2 ist bei Dortmund gesperrt

Dortmund. Die Sperrung der A2 bei Dortmund sorgt für massive Verkehrsbehinderungen im nördlichen Ruhrgebiet. Drei Lkw sind an einem Stauende kollidiert.

Nach einem schweren Unfall ist die A2 derzeit zwischen der Anschlussstelle Castrop-Rauxel-Henrichenburg und dem Kreuz Dortmund-Nordwest in Richtung Hannover gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei waren drei Lkw am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr aus noch unklarer Ursache an einem Stauende kurz vor der Anschlussstellle Dortmund-Mengede ineinander gefahren. Ein Sattelzug krachte in die Mittelleitplanke, wobei das Führerhaus stark beschädigt wurde. Ein mit flüssigem Pech beladener Tanklaster kippte um. Dabei sind bisherigen Erkenntnissen nach aber nur Betriebsstoffe ausgelaufen. Der Tank sei noch intakt, so die Autobahnpolizei.

Ein Lkw-Fahrer wird schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber nicht

Einer der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann musste aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Autobahnpolizei aber nicht. Die beiden anderen Fahrer überstanden den Unfall ohne Verletzungen. Die Zugmaschinen stammen aus Göttingen, dem Kreis Recklinghausen und Slowenien. Nähere Angaben zu den Personalien der Fahrer konnte die Autobahnpolizei am Mittag noch nicht machen.

Vom Unfall auf der A2 betroffen sind auch die A42 und die A45

Der Verkehr staute sich in Folge des Unfalls auf der A2 auf mehreren Kilometern bis zur Anschlussstelle Recklinghausen-Süd zurück. Es stockte auch auf der A42 in Castrop-Rauxel und der A45 in Dortmund in Richtung A2. Ortskundige bittet die Polizei, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Bis die Sperrung aufgehoben werden könne, werde es wohl noch mehrere Stunden dauern, schätzte ein Sprecher. Sie könnte auch bis zum Abend andauern. Die Bergung der betroffenen Fahrzeuge sei sehr kompliziert. Betroffen sein dürften daher auch viele Menschen, die vor einem langen Wochenende stehen und erst am Nachmittag in den Kurzurlaub aufbrechen.

Wir aktualisieren diesen Bericht.

