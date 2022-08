Verkehrsunfall in Dortmund nahe der B1 am Montagmittag (1. August), 1 Schwerverletzter, 4 Leichtverletzte

Blaulicht Schwerer Verkehrsunfall in Dortmund: Pkw landet auf dem Dach

Dortmund. Die B1 war direkt betroffen: Am Montagmittag ist es in Dortmund zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab mehrere Verletzte.

Am Montagmittag ist in Dortmund an der Kreuzung Marsbruchstraße/Am Gottesacker – gleichzeitig Auffahrt auf die B1 zwischen der ADAC-Geschäftsstelle und der Bundesbank-Filiale – zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Crash zwischen zwei Autos landete einer der Wagen auf dem Dach, eine Person verletzte sich schwer – das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Um 13.21 Uhr seien die ersten Notrufe eingegangen, erklärte die Polizei, beteiligt waren fünf Personen in zwei Pkw. „Wahrscheinlich war es ein Fehler beim Linksabbiegen“, sagte der Sprecher – mit fatalen Folgen, denn der betroffene Opel-Kleinwagen landete auf dem Dach. Eine Personen verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber landete neben der Unfallstelle.

Schwerer Unfall nahe B1 in Dortmund: Insgesamt fünf Personen verletzt

Vier weitere Personen verletzten sich nach Polizeiangaben leicht. Um kurz nach 15 Uhr schlossen die Beamten die Unfallaufnahme ab, es kommt immer noch zu stockendem Verkehr und Staus.

