Sieben Brände? – Auffällige Häufung in Dortmunder Haus

Längst nicht der erste Brand am Körner Hellweg in Dortmund: In den letzten zwei Jahren rückte allein die Feuerwehr achtmal aus.

Dortmund. Auffällige Häufung von Einsätzen in einem Haus am Körner Hellweg: Die Dortmunder Feuerwehr rückt zum achten Mal aus – in zwei Jahren.

Viele Brände im selben Haus – und jetzt vielleicht sogar zwei: Am Körner Hellweg in Dortmund-Körne ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand in einer Pizzeria ausgebrochen. Gleichzeitig brannte es in einem Ladenlokal direkt nebenan.

Die Dortmunder Feuerwehr rechnet beide Brandherde als einen Einsatz, erklärt Sprecher Oliver Körner. Die Brände seien zwar in zwei baulich komplett getrennten Ladenlokalen ausgebrochen, aber die Ursachen und Hintergründe seien Sache der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Das Feuer im hinteren Bereich der Abhol-Pizzeria sei zwar schnell gelöscht gewesen, bestätigt Feuerwehrsprecher André Lüddecke. Auch der Brand nebenan war schnell erledigt. Aber wegen der verwinkelten Aufteilung des Ladens mussten die Einsatzkräfte einige Türen mit Gewalt aufbrechen. Dazu kam starker Rauch. Gegen 4.45 war der Einsatz beendet.

Mindestens sieben Brände in zwei Jahren

Der nächtliche Einsatz in Körne war also eigentlich unspektakulär – wäre da nicht eine auffällige Häufung: Seit 2020 gab es acht Feuerwehr-Einsätze an der selben Adresse, einem langgezogenen Mehrfamilienhaus mit vielen Wohnungen und Ladenlokalen. Feuerwehrsprecher Lüddecke listet diese Fälle auf:

eine Feuer-Falschmeldung

ein piepender, offenbar defekter Rauchmelder

Juli 2020: Brand im Keller

Brand im Keller Oktober 2021: Sperrmüll-Brand greift auf Hauswand über

Sperrmüll-Brand greift auf Hauswand über Juni 2022: kleiner Brand in Kellerschacht

kleiner Brand in Kellerschacht August 2022: Dachgeschosswohnung ausgebrannt

Dachgeschosswohnung ausgebrannt August 2022: Zimmerbrand in anderer Dachwohnung

Zimmerbrand in anderer Dachwohnung Oktober 2022: Brand in einer Pizzeria

Brand in einer Pizzeria Oktober 2022: Parallelbrand im Laden nebenan

Dazu kommt ein Unfall, ebenfalls im August 2022: Damals krachte ein Taxi in die Pizzeria – der Fahrer war beim Wenden von einer Bahn erfasst und gegen das Gebäude geschleudert. Dabei er einem Mann (22) über den Fuß, der vor der Pizzeria saß. In der Folge sei es zu Tumulten gekommen, schrieb die Polizei. Fahrer, Personen aus der Pizzeria und Schaulustige gerieten heftig aneinander. Eine Frau wurde verletzt, als ein Mann mit einer Holzlatte nach dem Taxifahrer schlug.

In einem Bericht der Ruhrnachrichten (Bezahlinhalt) sagte ein Anwohner im August: „Das ist kein normales Haus“. In den letzten Jahren habe es ein Dutzend Brände gegeben, von Polizeieinsätzen ganz zu schweigen.

Beim Sperrmüllbrand im Oktober 2021 ging die Polizei von Brandstiftung aus. Die Dachgeschosswohnung brannte wohl wegen eines "technischen Defekts" aus.

Im Oktober 2021 brannte Sperrmüll im Durchgang des Hauses am Körner Hellweg. Die jetzt betroffene Pizzeria liegt links direkt daneben (nicht im Bild).

