Seit drei Tagen: Raps-Silo im Dortmunder Hafen brennt

Dortmund Im Dortmunder Hafen brennt seit Samstag Rapssaat in einem Silo. Die Feuerwehr hat Probleme beim Löschen – mit Wasser geht es nicht.

Tagelanger Feuerwehr-Einsatz ohne richtige Flammen: Seit Samstagvormittag brennt Raps in einem Silo eines Unternehmens für Agrarprodukte im Dortmunder Hafen. Der Notruf kam gegen 11 Uhr, aus dem Gebäude an der Speicherstraße drang Rauch. Die Feuerwehr war seitdem drei Tage und zwei Nächte im Einsatz. Bis Montagabend könne der Einsatz noch dauern, heißt es. Rund 140 Tonnen Rapssaat sollen im betroffenen Silo lagern.

Feuerwehrsprecher Oliver Körner beschreibt den Einsatz ganz knapp so: „Langwierig, aber unspektakulär.“ Die Einsatzkräfte seien zwar dauerhaft vor Ort, aber viel tun könnten sie nicht. Das Löschen der glimmenden Saat sei aus mehreren Gründen schwierig:

Problem 1: „Die Kollegen kommen nicht direkt an den Brandherd“, erklärt Feuerwehrsprecher Oliver Körner. Die Silos sind geschlossen, bis auf Einfüll- und Entnahmeluken fensterlos und bis zu den Wänden gefüllt. Es gibt also keinen Zugang. So wissen die Einsatzkräfte auch nicht, in welcher Füllhöhe das Glutnest liegt. Schließlich glimmt nicht der komplette Silo-Inhalt.

Problem 2: Mit Wasser könne die Feuerwehr den Glutbrand nicht löschen, erklärt Körner. Der Raps ist im Silo hoch aufgeschüttet – mit Löschwasser würde die Saat aufquellen und gegen die Wände des Silos drücken. Das macht die Statik gegebenenfalls nicht mit. Die Gebäude an der Speicherstraße sind in die Jahre gekommen und baulich nicht in bestem Zustand. Der Straßenzug soll zum neuen Hafen-Szeneviertel werden.

Feuer im Hafen Dortmund: Feuerwehr löscht mit Gas

Also muss die Feuerwehr den Brand mit anderen Mitteln löschen – mit Stickstoff. Ein externes Unternehmen leitet das Gas ununterbrochen ins Silo. Es soll den Sauerstoff verdrängen und damit die Glut ersticken. „Aktuell wird halbstündlich der Sauerstoffgehalt gemessen“, erklärt Feuerwehrsprecher Körner. Erst wenn er niedrig genug und einige zeit vergangen sei, könne man den Brand für gelöscht erklären. Das könne bis Montagabend dauern.

Die Brandursache sei offiziell noch unklar, so Körner. Im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten (Bezahlinhalt) mutmaßt Einsatzleiter Tom Noquer aber: Durch das undichte Dach sei Regenwasser eingedrungen, der Zersetzungsprozess habe Hitze produziert, so habe die Saat zu glimmen begonnen.

An der Speicherstraße liegt auch der Raiffeisen-Markt (Agravis). Ob das betroffene Silo zum Unternehmen gehört, bestätigt Feuerwehrsprecher Köhler nicht. Der markante hohe Silo-Turm sei jedenfalls nicht der nicht der Brandort. Agravis hat am Standort Dortmund nach eigener Aussage Silo-Kapazitäten für 12.000 Tonnen Getreide.

