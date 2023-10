Auf dem Gutshof von Daniela Hornig und Alexander Fuchs in Dortmund-Marten war es immer ruhig – bis das SEK die Wohnungstür durchbrach.

Einsatz läuft schief SEK stürmt falsche Wohnung in Dortmund: "Seien Sie ruhig!"

Dortmund. Plötzlich rammt das SEK die Wohnungstür von Alexander Fuchs ein – während der Dortmunder knapp dahinter steht. Ein Irrtum, wie sich herausstellt.

Der historische Gutshof von Alexander Fuchs (41) und seiner Familie liegt mitten im Nichts bei Dortmund-Marten. Riesiger Hof, große Wiesen, hohe Zäune, ein wuchtiges Tor. Hier herrscht Ruhe – bis das SEK kommt und Fuchs' Wohnung stürmt. Die falsche, wie sich später herausstellt.

Seit Donnerstag ist nicht nur die Tür kaputt, sondern auch Fuchs' Gesundheit: "Ich habe extreme Schlafstörungen", sagt der Eigenimmobilien-Verwalter. "Ich sehe immer wieder dieselben Bilder. Immer wieder. Wie ich durch den Türspalt gucke und die vermummten Männer sehe. Und wie sie ihre Waffen auf mich richten." Sein Arzt hat ihm Schlafmittel und ein leichtes Antidepressivum verschrieben. Seine Krankenschreibung läuft noch bis Freitag. Die Schmerzen an Schulter und Nacken, erlitten beim Niederringen und Fesseln, sind inzwischen weg. Nur der Schock bleibt.

Aber was genau ging beim Einsatz schief? "Die haben einfach schlampig gearbeitet", meint Fuchs. Er ist sauer – genauso wie seine Lebensgefährtin Daniela Hornig (42): "Zum Glück waren die Kinder nicht da", sagt die Dortmunder Schaustellerin, die auch ein kleines Nagelstudio betreibt. "Die Beiden hätten einen Schock fürs Leben bekommen. Das hier sind unsere heiligen Hallen. Unser sicherer Hafen. Hier sollte nur reinkommen, wen wir reinlassen." Ihr Sohn (10) habe trotzdem Angst und hänge immer am Papa, sagt sie. Er weiß ja, was passiert ist. Die Tochter (3) versteht die Aufregung noch nicht.

Zehn Minuten Schrecken – So lief der SEK-Einsatz ab

Aber von vorn. Was war passiert? Am Donnerstag gegen 15 Uhr klingelt es bei Fuchs' Mutter Jutta (70) im Erdgeschoss. "Sie hat sich nichts dabei gedacht und einfach aufgedrückt", sagt ihr Sohn. "Hier kommt ja sonst niemand Fremdes hin." Diesmal schon: Das SEK (die Zahl der Einsatzkräfte kennen sie nicht) strömt ins Treppenhaus und geht zielstrebig in den 1. Stock. Einer der vermummten Männer ruft der 70-Jährigen zu: "Rein! Rein! Machen Sie die Tür zu!"

Wie in einem schlechten Film: Als das SEK die Tür auframmt, steht Alexander Fuchs nur knapp dahinter. Foto: Alexander Fuchs

Diese Worte hörte auch Alexander Fuchs, der aufgeschreckt vom Lärm seine Wohnungstür einen Spalt breit geöffnet hatte. "Ich dachte, ich sei damit gemeint, und habe die Tür wieder geschlossen", erinnert er sich. Geschockt vom Anblick der martialisch aussehenden Beamten im Treppenhaus tritt er ein paar Schritte zurück – und schon sprengt eine Ramme die Tür.

Die Einsatzkräfte richten ihre Waffen auf Fuchs, zwingen ihn zu Boden, schreien ihn an, fesseln ihn. "Was wollen Sie hier?", fragt er, und hört nur: "Seien Sie ruhig!" An den Rest könne er sich nicht klar erinnern, sagt Alexander Fuchs. Blackout.

Ein Mieter von Alexander Fuchs machte dieses Bild vom SEK, als die Einsatzkräfte gerade den Hof wieder verlassen. Foto: privat

Mutter Jutta Fuchs kann die Situation nach Minuten klären

Erst seine Mutter konnte die Situation klären. "Zehn Minuten hat das bestimmt gedauert", schätzt die 70-Jährige. So lange wurde ihr Sohn fixiert. Dann erst bemerkt das SEK den Fehler – statt ins 1. OG hätte es das 2. OG sein sollen. Zumindest in diesem Punkt nimmt Alexander Fuchs die Einsatzkräfte in Schutz: "Es steht falsch im Durchsuchungsbeschluss. Das SEK hat ja nur seine Arbeit gemacht."

Der Immobilienbesitzer ist trotzdem sauer auf die Einsatzkräfte. "Ich bin kein einziges Mal gefragt worden, wie es mir geht oder ob ich Hilfe brauche", sagt er. Stattdessen habe er sich anhören müssen, wie ein Beamter im Vorbeigehen etwas sagte wie: "Man kann sich aber auch anstellen." Eine Beamtin meinte nur:"Entschuldigung, wir haben uns in der Tür geirrt." Die Frage danach, wer die kaputte Tür bezahle, wurde mit dem Verweis aufs Aktenzeichen im Durchsuchungsbeschluss abgetan. Für gewöhnlich zahlt das Land.

Gesuchter war im 2. OG bei Verwandten untergetaucht

Für die Einsatzkräfte sei die Sache damit erledigt gewesen, meint Fuchs. Währenddessen lief der Einsatz im 2. OG weiter – dort war ebenfalls die Wohnung gestürmt und der Gesuchte festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben, weil er nicht zu seiner Verhandlung (schwerer Bandendiebstahl) erschienen war. Er war bei einem Verwandten untergetaucht, einem Mieter von Fuchs. "Gewusst haben unsere Mieter davon wohl nichts", glaubt er.

Jetzt will Alexander Fuchs vor Gericht ziehen. "Es kann doch nicht sein, dass das immer wieder passiert und sich nie jemand richtig wehrt", sagt er. Der 41-Jährige ist wild entschlossen: Er will so weit gehen, bis die Behörden den Fehler eingestehen.

Landgericht Hildesheim: "Gingen von zwei Wohnungen aus"

Das Landgericht Hildesheim bestätigt den Fall. Gerichtssprecher Jörg Heinemann erklärt: Die Ermittler waren dem Gesuchten durch die Überwachung seines Telefons auf die Spur gekommen. Sie hatten in Dortmund zwei Kontaktpersonen ausgemacht. Hierbei sei der Fehler passiert: "Man ging fälschlicherweise davon aus, dass die Personen in zwei verschiedenen Wohnungen wohnten", so Heinemann. Daher seien die Wohnungen im 1. und 2. OG gleichzeitig gestürmt worden.

Alexander Fuchs habe selbstverständlich Anspruch auf Entschädigung – wegen der zerstörten Tür allemal, gegebenenfalls auch Schmerzensgeld. Von sich aus werde das niedersächsische Landgericht aber nicht auf Fuchs zukommen.

