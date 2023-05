Sekundenschlaf: Autofahrer baut schweren Unfall in Dortmund

Dortmund. Ein Auto ist am Sonntagmorgen in Dortmund in geparkte Fahrzeuge gekracht. Der Fahrer war laut Polizei übermüdet. Feuerwehr musste ihn bergen.

Im Auto eingeklemmt worden ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer in Dortmund. Zuvor war er bei der Fahrt auf der Münsterstraße plötzlich in geparkte Fahrzeuge gekracht. Als Grund geht die Polizei den ersten Ermittlungen nach von Übermüdung aus.

Gegen 6 Uhr war der 31-jährige Detmolder mit einem Toyota auf der Münsterstraße in der Dortmunder Nordstadt in Richtung Norden unterwegs. In der Kurve in Höhe der Hausnummer 153 verlor er die Kontrolle über das Auto, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit. Er prallte mit dem Toyota in einen geparkten VW Touareg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser SUV dann in einen geparkten VW Golf geschoben.

Unfall in der Nordstadt: Polizei schätzt Schaden auf über 27.000 Euro

Alle drei Autos wurden erheblich beschädigt, teilte die Polizei mit. Passanten hätten sich um den Fahrer gekümmert, berichtete die Polizei. Feuerwehrleute mussten ihnen dann aus seinem Auto befreien. Er kam, laut Polizei, vermutlich schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 27.000 Euro. Die Münsterstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos kurzzeitig gesperrt, hieß es.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

(dae)

