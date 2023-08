Seltenes Naturschauspiel: Roter Regenbogen über Dortmund

Ein roter Regenmorgen war am Donnerstagmorgen, 24. August, über Dortmund zu sehen.

Dortmund. Ein roter Regenbogen war am Donnerstagmorgen über Dortmund zu sehen. Die aufgehende Morgensonne färbte den Regenbogen rot.

Wer am frühen Donnerstagmorgen (24. August) in Dortmund aus dem Fenster geschaut hat, bekam ein Naturschauspiel der besonderen Art zu sehen: einen roten Regenbogen. Die gerade aufgehende Morgensonne sorgte für die rote Farbe. So können Regenbögen teilweise oder komplett rot erscheinen, wenn die Sonne tief über dem Horizont steht, wie der Arbeitskreis Meteore auf seiner Internetseite erklärt.

Das Naturschauspiel am frühen Morgen dauerte keine fünf Minuten, dann berührten die ersten Regentropfen den Boden und der Regenbogen wurde langsam blasser.

