Senior (84) fährt Kind an: Junge (4) stirbt im Krankenhaus

Dortmund. Junge läuft in Dortmund bei grüner Ampel auf die Fahrbahn und wird vom Auto eines 84-Jährigen erfasst. Mutter muss tödlichen Unfall mit ansehen.

Tragischer Verkehrsunfall in Dortmund: Auf der Aplerbecker ist ein vierjähriger Junge vom Auto eines 84-Jährigen erfasst und letztlich tödlich verletzt worden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen hatte ihn ein Rettungswagen noch in ein Krankenhaus gebracht, wo das Kind wenig später aber gestorben ist.

Wie die Polizei Dortmund in den Abendstunden mitteilte, war der Autofahrer gegen 13.30 Uhr in Höhe der Einmündung zur Köln-Berliner-Straße in Richtung Süden unterwegs. Der Junge hatte mit seiner Mutter an einer Ampel gewartet. Als die für Fußgänger auf Grün umschaltete, lief der Junge Zeugenangaben nach los. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr der 84-Jährige offenbar die Rotlicht zeigende Ampel. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Mutter musste aufgrund eines schweren Schocks ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Zeugen, die einen Schock erlitten, wurden vor Ort von der Feuerwehr betreut. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.