Seniorenheime Dortmund: So planen die Zentren für den Winter

Dortmund. Auch den Dortmunder Pflege- und Seniorenheimen setzt die Energiekrise mächtig zu. So stellen sich die Zentren auf den kommenden Winter ein.

Die Schwimmbäder in Dortmund müssen weiter heizen und die Schulen werden auch vorerst so weitermachen wie bisher. Doch was ist mit den sensiblen Personengruppen wie Senioren und Pflegebedürftigen? So bereiten sich die Dortmunder Pflegeeinrichtungen auf den kommenden Winter voller Krisen vor.

Seniorenheime in Dortmund: Die Awo wird die Temperatur nicht senken

in Dortmund. Auch für einen der größten Betreiber wird der Winter eine Herausforderung. Im Mittelpunkt steht das Thema Heizen.

Während in öffentlichen Gebäuden die Temperatur bei 19 Grad Celsius gedeckelt wird, sagte die Awo, dass die Temperatur in ihren Einrichtungen nicht gesenkt wird. „Die Seniorenzentren zählen zu den geschützten Bereichen, in denen die Temperatur nicht reduziert wird“, heißt es auf Anfrage.

Trotzdem geht es auch dort nicht ohne Verzicht: „Einsparungen sind in dieser Zeit für alle notwendig. nach Sparmöglichkeiten geschaut, die nicht zu Einschränkungen der Wohn- und Lebensqualität der Senior*innen führen“, erklärt die Awo. Über eine mögliche Kostensteigerung konnte die Awo aber noch keine Aussage treffen.

Lesen Sie auch: 60.000 iPads: So planen Dortmunds Schulen für den Winter

Und bereiten sich die Zentren auf eine mögliche Coronawelle vor? Die Awo versichert, dass alle nötigen Maßnahmen, wie auch schon im vergangenen Winter, zum Schutz aller in ihren Zentren getroffen werden.

Seniorenheime in Dortmund: So plant die Caritas

Ein weiterer großer Träger ist die Caritas. In Dortmund betreibt sie sechs Einrichtungen, die in der Stadt verteilt sind. Die drohende Kostensteigerung ist auch hier bekannt, aber ähnlich wie bei der Awo, sei die Lage noch beherrschbar. „Aktuell haben wir über einen Rahmenvertrag für unsere Einrichtungen stabile Preise bis 2024 verhandelt“, sagt die Caritas.

Trotzdem sind Anpassungen nötig: Entwarnung kann aber auch die Caritas zum Thema frierende Senioren. Da heißt es: „In unseren Einrichtungen wird kein Bewohner frieren müssen“.

Und auch auf eine neue Corona-Welle sind die Einrichtungen wohl vorbereitet: Verändert wird vorerst nichts und alle geltenden Maßnahmen werden eingehalten. Das gilt vor allem für das Tragen von Masken, Abstandsregeln und Negativ-Tests.

Cordian Hausgemeinschaft: „Die kleineren werden auf Dauer Probleme bekommen“

Doch auch kleinere Einrichtungen sind von den steigenden Kosten betroffen: So auch die Cordian Hausgemeinschaft in Dortmund-Bövinghausen.

Ein Vorteil: Bereits seit zwei Jahren sind die Leuchten im Haus auf LED umgestellt, weswegen die Stromkosten wohl nicht zum Problem werden. Wie hoch die Heizkosten sind, lässt sich dort erst mit der Rechnung im Frühjahr 2023 absehen.

Kühler wird es für die Bewohner trotzdem nicht. „Bei uns wird auf jeden Fall keiner frieren“, heißt es. Außerdem hat die Hausgemeinschaft ein Betriebsheizkraftwerk im Keller. Das sorgt für eine Rückvergütung. Auch die Maßnahmen gegen Corona bleiben hier gleich.

Zwar werden Einzelträger und kleinere Einrichtungen diesen Winter wohl schaffen, doch sieht die Prognose der Leitung zuweilen trüb aus. „Wenn das mit den Krisen und Corona so weitergeht, wird es auf Dauer sehr schwer für Kleinere“, heißt es.

Energiepreise für die Träger im Ruhrgebiet steigen: Seniorenheime in Dortmund

Nicht nur in Dortmund geht die Rechnerei los, sondern auch in anderen Ruhrgebiets-Städten. Denn den größten Anteil der Strom und Gasrechnung der Awo machen die Pflegeheime aus.

Damit erhöhen sich auch gleichzeitig die Kosten für alle Bewohner. Eine Mehrbelastung von rund 500 Euro prasselt jetzt auf die Pflegebedürftigen ein. Awo-Geschäftsführer Oliver Kern sieht seine Institution gut aufgestellt, aber andere könnten Probleme bekommen: „Das kriegen wir hin. Aber vor allem für kleinere Träger könnte das dagegen schwierig werden.“

Dortmunder Metzger schließen und Schwimmbäder müssen weiter heizen

Viele Branchen und Institutionen sind derzeit von der Entwicklung betroffen: So hat die Energiekrise gerade erst zwei Dortmunder Metzgern den Garaus gemacht.

Die Dortmunder Schwimmbäder heizen weiter, um auch Schäden an den Einrichtungen zu vermeiden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund