Silvester-Bilanz in Dortmund: „Weitestgehend friedlich“

Dortmund. Silvester ist in Dortmund weitestgehend friedlich verlaufen. Die Feuerwehr wurde zu mehreren Kleinbränden gerufen. Das ist die Bilanz der Nacht.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte in diesem Jahr endlich wieder ohne Einschränkungen Silvester gefeiert werden. In Dortmund durfte auch wieder geböllert werden – viele Böllerverbotszonen der vergangenen Jahre wurden aufgehoben.

Nach der Silvester-Nacht zogen Polizei und Stadt am Neujahrsmittag eine Bilanz: Gefeiert wurde in Dortmund „auf weitestgehend friedliche Weise“, heißt es. Die Sicherheitsbehörden hätten sich bereits im Vorfeld auf ein erhöhtes Personenaufkommen an den bekannten Anlaufstellen in Dortmund eingestellt – unter anderem an der Reinoldikirche, am U-Turm sowie an der Möllerbrücke.

Silvester in Dortmund: Keine größeren Auseinandersetzungen beim Feiern

In der Dortmunder City feierten hunderte Menschen miteinander – es gab laut Polizei aber keine größeren Auseinandersetzungen. Um kurz nach Mitternacht flogen im Bereich der Petrikirche Feuerwerkskörper teilweise in die Menschenmenge. Die Polizei konnte die Lage aber schnell beruhigen und eine Person in Gewahrsam nehmen. Ein Kind wurde durch einen Böller im Gesicht verletzt.

Zwei Beamtinnen wurden im Bereich der Möllerbrücke leicht verletzt – eine durch einen Raketenwurf und die andere durch einen tätlichen Angriff, als sie dabei war, einen Streit zwischen zwei Personen zu schlichten. Beide Polizistinnen blieben aber dienstfähig.

Auch die Feuerwehr erlebte eine relativ ruhige Silvester-Nacht in Dortmund, wurde jedoch zu etwa 250 Kleinbränden gerufen – darunter etwa 150 Heckenbrände. Der kräftige Wind hatte Feuerwerkskörper in die Hecken geweht. Verletzte oder größere Sachschäden wurden aber nicht gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt und Polizei Dortmund.

Böllerverbot in der City: Die meisten haben sich dran gehalten

Aus Sicht der Stadt Dortmund habe sich das Konzept der Verbotszonen für Pyrotechnik in den stark frequentierten Bereichen der Innenstadt bewährt. Bis auf wenige Ausnahmen habe man sich an diese Verbote gehalten. Die wenigen Verstöße wurden von Ordnungsamt und Polizei geahndet – in den meisten Fällen sei der Aufforderung der Beamten schnell nachgekommen. In 26 Fällen mussten Feuerwerkskörper sichergestellt und vernichtet werden, um weiteres Abbrennen zu verhindern – so die Polizei Dortmund.

