Silvester in Dortmund: Hier steigen Partys – unsere Tipps

Silvester steht vor der Tür – noch nichts vor? Wir haben einige Empfehlungen für Partys und Veranstaltungen zum Jahreswechsel in Dortmund zusammengefasst.

39° Party im Strobels

Ein absoluter Silvester-Klassiker in Dortmund ist die Party im „Strobels“ zu den Füßen des Signal-Iduna-Parks. Bei der „39° Party“ wird zu DJ-Mixen gefeiert, angestoßen und geschmaust. Hier wird es allerdings etwas teurer: Für 99 Euro bekommen Gäste ein Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus dem Eintritt, Getränken und einem Mitternachtssnack.

Los geht es um 21 Uhr, Ende ist um 4 Uhr. Das Kartenkontingent ist begrenzt – verfügbar sind die Tickets seit dem 15. Dezember nur im Strobels.

Adresse: Strobelallee 50

Eintritt: 99 Euro (Tickets nur im Strobels erhältlich)

FZW Silvester Party

Auch im FZW wird der Jahreswechsel gefeiert – und zwar auf drei verschiedenen Dancefloors zu Pop, Charts, Rock, 90er- und Partyhits. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es „originale Freibadpommes“. Los geht’s um 21 Uhr. Der Veranstalter weist noch darauf hin: Böller, Raketen und Co. dürfen nicht mitgebracht werden. Nach vielen Jahren des Böllverbots darf an einigen Stellen im Dortmunder Stadtgebiet in diesem Jahr aber wieder geknallt werden – zum Beispiel auf der Möllerbrücke.

Adresse: Ritterstraße 20

Eintritt: Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 20 Euro (Karten gibt es exklusiv online im Vorverkauf)

Party und Tapas im „Latino Sol“

Tapas und Party – das ist das Silvester-Motto in der Dortmunder Tapas-Bar „Latino Sol“. Wer dabei sein will, zahlt 50 Euro Eintritt und hat das Tapas-Buffet im Preis enthalten (15 Euro Eintritt ohne Buffet). Das Buffet startet ab 19 Uhr, gefeiert wird ab 21.30 Uhr.

Adresse: Schützenstraße 46

Eintritt: Buffet + Party 50 Euro, nur Party 15 Euro

Club-Party im „Nightrooms“

Die Dortmunder „Nightrooms“ haben sich für ihre Club-Silvesterparty etwas besonderes überlegt. Es gibt drei verschiedene Tickets: Das Gold-Ticket (29 Euro) bietet Einlass ab 20 Uhr und ein Buffet bis 21.30 Uhr. Mit dem Silver Ticket (19 Euro) kann ab 20 Uhr gefeiert werden – das Buffet ist hier nicht inklusive. Für 12 Euro gibt es außerdem das Late Night Ticket für den Einlass ab 2 Uhr. Es soll verschiedene Highlights wie zum Beispiel ein Indoor-Feuerwerk geben.

Adresse: Hansastraße 5-7

Eintritt: je nach Ticket 12-29 Euro (in der Nights App oder online)

Lieber edles Dinner anstatt Feiern auf der Tanzfläche?

Wer nicht in Feier-Stimmung ist, sondern mehr Lust auf ein edles Dinner hat, der kann im „Emil“ vorbeischauen. Für 120 Euro pro Person wird hier ein hochwertiges Silvester-Menü aufgetischt. Buchungen sind online möglich. Auch das „Dieckmann’s“ bietet ein feines Silvester-Menü an – für 95 Euro pro Person.

Im Phoenix Festsaal des Radisson Blu Hotel steigt außerdem der große Silvesterball mit Cocktail-Empfang, Buffet, DJ und Mitternachtssnack. Die Veranstaltung ist allerdings schon ausgebucht.

Anmerkung: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich lediglich um eine Auswahl der Redaktion. Weitere Empfehlungen sind natürlich willkommen.

