Verdi-Streik Streiks in Dortmund: Verdi kündigt Kita-Ausstand an

Dortmund. Wieder Streik in Dortmund: Am Mittwoch sind Hunderte Streikende über den Wall und die Fußgängerzone gezogen. Am Donnerstag geht der Streik weiter

Selten war eine Demonstration in Dortmund so laut wie der Verdi-Streik am Mittwoch. Am Vormittag zogen Hunderte Streikende vom Klinikum Dortmund über Beurhausstraße, Wall und Kleppingstraße durch die Fußgängerzone zum Opernvorplatz.

Angeführt wurde der Demo-Zug vom einem Lautsprecherwagen mit "mächtig Wumms": Aus voll aufgedrehten Boxen drang basslastige Musik, die noch aus weiter Ferne zu hören war.

Im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst hatte Verdi die Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen zum Warnstreik aufgerufen – aus Krankenhäusern, psychiatrischen Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten. Konkret waren am Mittwoch dabei:

Klinikum Dortmund

Klinikum Westfalen

LWL-Kliniken Aplerbeck

städtische Seniorenheime Dortmund

LWL-Einrichtungen in Lippstadt, Marsberg und Warstein

ServiceDO des Klinikum Dortmunds (Solidaritätsstreik)

Schon am Dienstag hatten viele Mitarbeitende des Klinikums Dortmund gestreikt. Nach einem Streik-Treff vor dem Haupteingang an der Beurhausstraße schalten sich die Streikenden zu einer "digitalen Streikschule" mit anderen Kliniken aus ganz Deutschland zusammen.

Kitas, DEW, Verwaltung: Streik in Dortmund geht Donnerstag weiter

Und der Streik in Dortmund geht weiter: Für Donnerstag (16. März) hat Verdi Westfalen die Beschäftigte der Stadtverwaltungen Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel und Schwerte zum Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen seien Ämter, Dienstellen, Fabido-Kitas, DEW21, DONETZ, Theater, Musikschule, Jobcenter und Bundesanstalt für Arbeit, so Verdi.

Auch für Donnerstag ist ein Demo-Zug über den Dortmunder Wall geplant. Gegen 10 Uhr geht's an der Kleppingstraße los zum Platz der Deutschen Einheit. Dort sollen auch Kolleginnen und Kollegen aus Castrop-Rauxel, Lünen und Schwerte dazukommen. Gegen 10.40 Uhr geht der Zug weiter über den Wall und die Innenstadt zum Friedensplatz, wo schon die Streikenden der Stadtverwaltung warten. Die gemeinsame Streikkundgebung startet gegen 11 Uhr.

Die Gewerkschaft Verdi fordert von den Arbeitgebenden der öffentlichen Hand 10,5 Prozent mehr Geld (mindestens 500 Euro) und mindestens 200 Euro mehr für Azubis. Das erste Angebot der Arbeitgebenden waren 5 Prozent plus Einmalzahlungen.

