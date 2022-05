Social-Media-Kontakt erpresst Dortmunderin mit Nacktfotos

Dortmund. Jetzt weiß sie, dass sie nie hätte einwilligen dürfen: Ein Unbekannter erpresst eine Dortmunderin mit Nacktbildern – die sie im freiwillig gab.

Hier ist ziemlich viel schiefgegangen: Die Polizei Dortmund ermittelt gegen einen Unbekannten, der eine Dortmunderin (24) erpressen soll. 5000 Euro auf sein Konto – oder er veröffentliche Nacktbilder von ihr im Internet.

Die junge Frau kam am Montag völlig aufgelöst zur Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof, um Anzeige gegen Unbekannt zu stellen. Sie habe auf einer Social-Media-Plattform einen Mann kennengelernt, der sich ihr gegenüber (immer auf Englisch) als „Sugar Daddy“ ausgab. Er bot der jungen Frau 5000 Euro für Nacktbilder.

Dortmunderin erpresst – Zahlungseingang war Zahlungsanforderung

Zahlen wollte er über einen elektronischen Zahlungsdienst, schreibt die Polizei. Die 24-Jährige willigte ein – und bekam auch , in der es um 5000 Euro ging. Sie hielt die Meldung für den Zahlungseingang und schickte dem Mann die Nacktfotos.

Damit wäre der (zweifelhafte) Deal durch gewesen. Aber als sich die Dortmunderin ihren Zahldienst-Account genauer ansah, stellte sie fest: Die Meldung war kein Zahlungseingang, sondern nur eine Zahlungsanweisung über 5000 Euro. Der Mann hat ihre Nacktbilder – aber sie kein Geld.

Aber es kam noch schlimmer: Bei genauerem Lesen fand sie in der Meldung des Zahldienstes einen Bestätigungs-Button, der die Zahlung freigeben würde – allerdings an ihn, nicht an sie. Er hatte den Spieß umgedreht, ohne dass sie es merkte.

Dortmunderin löscht voller Angst ihren Social-Media-Account

Daraufhin offenbarte der Mann, was von Anfang an seine Absicht gewesen sein muss: Er erpresste die junge Deutsche. Sollte sie seine Zahlungsanweisung nicht freigeben, werde er die Fotos veröffentlichen. Voller Angst deaktivierte die Dortmunderin ihren Social-Media-Account.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen Unbekannt. Weil die Unterhaltung mit dem Betrüger auf Englisch lief, gehen die Ermittelnden davon aus, dass Verdächtige im Ausland sitzt. Chatverläufe, Infos und Zahldienst-Daten wurden gesichert. Es läuft ein Verfahren wegen Betrugs und Erpressung.

