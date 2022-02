Kundgebung Solidarität mit der Ukraine: Demo am Freitag in Dortmund

Dortmund. Dortmund reagiert schockiert auf den Ukraine-Krieg. Die Politik ruft am Freitag zu einer Demo auf. Die Kirchen laden zu Friedensgebeten an.

„We #StandwithUkraine“ – „Wir stehen zur Ukraine“ – lautet das Motto, unter dem die Grünen am Freitag (25.2.) um 19 Uhr zu einer Demonstration auf dem Dortmunder Friendsplatz vor dem Rathaus einladen. Viele weitere Parteien und Organisationen haben sich dem Aufruf angeschlossen, darunter SPD, CDU, FDP, ihre Nachwuchsorganisation, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Dortmund-Hellweg und die Kirchen. Sie wollen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen.

„Wir verurteilen den russischen Angriff auf die Demokratie aufs Schärfste. Europa muss jetzt geeint handeln und mit harten Sanktionen Grenzen aufzeigen“, schreiben die Grünen in Dortmund auf ihrer Facebook-Seite. „Unsere ganze Solidarität gilt in diesen dunklen Stunden den Menschen in der Ukraine.“

Fünf Minuten vor Zwölf: Friedensgebet auf dem Propsteihof in Dortmund

Die Kirchen in Dortmund wollen gemeinsam für den Frieden in der Ukraine beten. Angesichts des Kriegsausbruchs rufen die evangelische Superintendentin Heike Proske und der katholische Stadtdechant Propst Andreas Coersmeier die Gemeinden auf, ihre Kirchen am kommenden Samstag um 12 Uhr für Friedensgebete zu öffnen. In der Reinoldikirche findet am Freitag um 18 Uhr ein Friedensgebet statt.

Ab kommenden Montag (28.2.) lädt das Katholische Forum zusammen mit der Katholischen Stadtkirche Dortmund täglich um fünf Minuten vor 12 Uhr zu einem Friedensgebet auf dem Probsteihof in der City ein (Ausnahme: Sonntag). Bei schlechtem Wetter soll das Gebet im Refugium am Propsteihof stattfinden. Für den Frieden und die Menschen in der Ukraine werde auch in allen Gottesdiensten in Dortmund am Wochenende gebetet, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung beider Kirchen.

Solidarität mit der Ukraine: Dortmunder U zeigt Friedenstauben

Bereits seit Donnerstag zeigt das Dortmunder U mit der Ukraine: Statt der grauen Brieftauben strahlen ab sofort weiße Friedenstauben von der Spitze des U-Turms – immer zur vollen Stunde.

