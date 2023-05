Kaiserwetter und königsblauer Himmel in Dortmund? So darf das am Samstag und Sonntag gerne sein – wie bei der Double-Feier 2012. (Archivbild)

Wetter am Wochenende Sonnige Meisterfeier in Dortmund? Ein Wetterdienst-Vergleich

Dortmund. Wir sind uns sicher: Der BVB macht das Ding. Aber spielt auch das Wetter am Wochenende mit? Ein Vorhersage-Vergleich von fünf Wetterdiensten.

Schwarzgelb im Herzen – Königsblau am Himmel: So darf das am Wochenende gerne sein. Falls der BVB am Samstag das letzte Heimspiel gegen Mainz gewinnt und Deutscher Fußballmeister wird, wird womöglich ganz Deutschland mit Kaiserwetter belohnt. Aber wie sicher ist das mit dem Sonnenschein? Hier ein Vergleich von fünf Wetterdiensten.

Meisterfeier in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Deutscher Wetterdienst: Sonntag bis zu 27 Grad

Der DWD ist sich sicher: Samstag und Sonntag werden trocken, sonnig und warm. Spätestens am Freitag kommt die Sonne richtig raus – und bleibt bis mindestens Sonntagabend. Regnen wird es in NRW nicht, prognostiziert der DWD. Am Samstag wird es bis 25 Grad warm, am Sonntag sogar bis zu 27 Grad, allerdings bezogen auf ganz Deutschland. Dortmund dürfte etwas darunter liegen. In der Partynacht von Samstag auf Sonntag braucht man bei 8 bis 11 Grad allerdings ein dickes Fleece. Erst zum Montag hin wird es laut DWD wieder wolkiger.

Meteomatics: 16 Stunden Sonne am Meister-Sonntag

Auch der Schweizer Wetterdienst Meteomatics, der zum Beispiel wetter.de mit Daten versorgt, ist sich in seiner Prognose sicher: Sonne satt am Samstag und Sonntag! Am Freitag gebe es "nur" 11 Stunden Sonne mit Bewölkung am Morgen. Aber am Samstag und Sonntag werde es zu 100 Prozent trocken und sonnig, sagt Meteomatics voraus. Wölkchen kommen erst am Sonntagabend wieder. Mit 22 Grad bleibt der Wetterdienst etwas unter den vorausgesagten Temperaturen des DWD.

kachelmannwetter.de: Trocken, aber Sonntag leicht bewölkt

Der Wetterdienst von Jörg Kachelmann hält sich sonnenmäßig etwas bedeckter, ist sich aber auch sicher: Das Wochenende wird schön in Dortmund. Volle Sonne sagt der Wetterdienst nur zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen voraus – aber auch hier liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 Prozent. Samstag werde der sonnigste Tag mit 15 Sonnenstunden und maximal 20 Grad. Am Sonntag gebe es "nur" 5 Sonnenstunden bei 21 Grad.

wetteronline.de: Sonnensicherheit am Samstag und Sonntag

In den nächsten acht Tagen sagt wetteronline.de nur für zwei Tage 0 Prozent Regenwahrscheinlichkeit voraus: Samstag und Sonntag. An beiden Tagen scheine die Sonne volle 16 Stunden lang – bei um die 21 Grad. Richtig sonnig werde es ab Freitagmittag, heißt es. Montagabend kommen die Wolken zurück.

Wetterzentrale: Das Wochenende wird definitiv trocken

Auch der kleine Wetterdienst Wetterzentrale sieht keine Chance auf Regen am Wochenende in Dortmund. Die Temperaturen sollen um die 20 Grad liegen – und Samstag werde es aber sonniger als Sonntag.

Die Wetterdienste sind sich also einig: Das Wetter am Samstag und Sonntag wird meisterlich. Regen sagt niemand für Dortmund voraus – und ein paar Wolken dürften die (hoffentlich) feiernden Fans nicht stören.

Meisterfeier in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund