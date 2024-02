Spielabbruch! – Dortmunder Polizei muss zweimal eingreifen

Dortmund Am Sonntag musste die Dortmunder Polizei bei zwei Fußballspielen eingreifen – in Wambel und Hörde. Bei einem Spiel wurden Zuschauer verletzt.

Hitziges Fußball-Wochenende in Dortmund: Die Polizei musste am Sonntag gleich bei zwei Spielen eingreifen. Grund seien „Auseinandersetzungen zwischen Spielern und weiteren Beteiligten“ gewesen, schreibt die Behörde.

Die erste Aggression leisteten sich mehrere Jugendspieler am Sonntagmittag auf dem Sportplatz am Winkelriedweg. Beim Spiel SV Körne–SV Westrich (A-Jugend, Kreisliga A) krachte es im Kabinentrakt, schreibt die Polizei. Dabei soll unter anderem ein Spieler in den Schwitzkasten genommen worden sein, während ein anderer den Festgehaltenden vor den Kopf trat. Ein Trainer soll zudem in den Rücken getreten worden sein. Ernsthaft verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Spiel wurde durchgezogen und endete 1:1.

Spielabbruch in Dortmund – Jugendspieler im Schwitzkasten

Der schwerwiegendere Fall passierte am Nachmittag auf dem Sportplatz des Hörder SC an der Hüttenhospitalstraße. Während des Spiels Hörder SC II–ETuS Schwerte (Herren, Kreisliga B) geriet kurz vor Schluss ein Spieler aus Schwerte mit einem Zuschauer aneinander. Im weiteren Verlauf sprangen mehrere ETuS-Spieler über die Bande und griffen in die Auseinandersetzung ein. Dabei wurden zwei Zuschauer verletzt. Der Schiedsrichter entschied auf Spielabbruch.

In beiden Fällen leitete die Dortmunder Polizei Strafverfahren wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung ein. Die genauen Tathergänge sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund