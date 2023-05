Spielabbruch in der Kreisliga: Die Partie Rot-Weiß Germania gegen Osmanlispor Dortmund wurde abgebrochen – in der 89. Minute.

In der 89. Minute

In der 89. Minute Linienrichter in Dortmund gewürgt – Schiri bricht Kreisliga-Spiel ab

Dortmund. Würge-Attacke in der Kreisliga: Die Partie RW Germania gegen Osmanlispor Dortmund wurde abgebrochen. Der Verein fiel schon mehrfach negativ auf.

Eskalation beim Kreisliga-Spiel im Dortmunder Stadion Im Odemsloh: Nachdem ein Fan einen der Linienrichter angegriffen hatte, wurde die Partie am Sonntagnachmittag abgebrochen.

In der Kreisliga-Gruppe A1 hatte Rot-Weiß Germania im Bodelschwingher Stadion Osmanlispor Dortmund zu Gast. Aber kurz vor Ende der Partie sei es nach dem Ausgleichstreffer des Gastvereins zu einem Angriff auf den Linienrichter (19) gekommen, schreibt die Polizei.

Osmanlispor steht aktuell auf Tabellenplatz 2. Mit dem Punkteverlust am Sonntag zog der VFR Kirchlinde am einstigen Tabellenführer Osmanlispor vorbei an die Tabellenspitze.

Keine Schiris mehr für Spiele von Osmanlispor Dortmund?

Mehrere Gäste-Fans seien auf den Platz gestürmt, heißt es. Ein Zuschauer packte den jungen Dortmunder am Hals und würgte ihn mehrere Sekunden lang. Der Schiedsrichter bracht das Spiel sofort ergebnislos ab.

Beim Gang in die Kabine habe ein weiterer Zuschauer des Gastvereins massive Beleidigungen gerufen. Er hat jetzt eine Anzeige am Hals. Der Mann, der den Linienrichter gewürgt hatte, war bei Eintreffen der Polizei aber verschwunden. Die Täterbeschreibung:

männlich

ca. 180cm

korpulent

schwarzer Vollbart

20 bis 30 Jahre

weißes T-Shirt, schwarze Basecap, schwarze Jeans

lange goldene Halskette

Laut Ruhrnachrichten kam es beim Torjubel über den späten Osmanlispor-Ausgleich zum 2:2 zur Würge-Attacke. Der Verein sei schon mehrfach negativ aufgefallen – deshalb wolle der Fußballkreis Dortmund keine Schiedsrichter mehr für Osmanlispor-Spiele abstellen. Ein Krisengespräch mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen solle Klarheit bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund