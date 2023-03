Sprengsatz in Sporttasche: Wohnhäuser in Dortmund evakuiert

Sonntagmittag in Dortmund-Marten: Ein 23-Jähriger geht in seinen Garten und findet eine fremde Sporttasche vor. Darin enthalten: ein Sprengsatz.

Dortmund. Sonntagmittag in Dortmund-Marten: Ein 23-Jähriger geht in seinen Garten und findet eine fremde Sporttasche vor. Darin enthalten: ein Sprengsatz.

Benzinflaschen, Kabel und ein Zünder: Am Sonntagmittag, 5. März, hat ein 23-Jähriger eine fremde Sporttasche in einer Gartenanlage in der Straße Froschlake in Dortmund-Marten entdeckt. Als er die Tasche öffnete, stellte er einen Sprengsatz fest und rief sofort die Polizei.

„Was das für ein Sprengsatz ist und was damit hätte passieren können, wissen wir noch nicht. Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei Dortmund auf Anfrage.

Polizei hat den Sprengsatz in Dortmund-Marten entfernt

Als die Beamten am Sonntag vor Ort eintrafen, sperrten sie den Fundort großzügig ab und evakuierten zwei Wohnhäuser in der Umgebung.

Gemeinsam mit Experten konnte der Sprengsatz entfernt werden. Die einzelnen Gegenstände des Sprengsatzes nahm die Polizei zur Spurensicherung mit. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Einsatz zurück in ihre Häuser. Ersten Ermittlungen zufolge ging von den Gegenständen keine Gefahr aus.

