St. Martin 2023 in Dortmund: Hier starten die Laternenumzüge

An St. Martin finden in Dortmund zahlreiche Laternenumzüge statt.

Dortmund. An St. Martin können vielerorts wieder Kinder mit Laternen und Brezeln durch Dortmund ziehen. Ein Überblick über die verschiedenen Martinsumzüge.

Wenn nach wochenlangem Laternenbasteln Kinder singend durch die Straßen ziehen und in zuckrige Brezeln beißen - dann ist wieder St. Martin. Auch in diesem Jahr können am 11. November 2023 Jung und Alt in verschiedenen Dortmunder Vierteln an St.-Martins-Umzügen teilnehmen und sich Martinsspiele anschauen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Laternenumzug durch den Dortmunder Westfalenpark

Begleitet von Trompetenmusik und Fackellicht führt St. Martin auf seinem Pferd am Samstag, 11. November, durch den Westfalenpark. Treffpunkt ist der Eingang Ruhrallee. Von dort aus geht es durch den Park bis zur Seebühne. Hier findet die traditionelle St.-Martins-Aufführung statt. Dazu gibt es süße Brezeln. Der Eintritt liegt bei 2,50 Euro. Mit einer Jahreskarte hat man freien Eintritt, muss aber vorab ein kostenloses Online-Ticket buchen.

Samstag, 11. November, um 16.45 Uhr

An der Buschmühle 3, Eingang Ruhrallee

St.-Martins-Zug durch Dortmund-Scharnhorst/Grevel:

Der alljährliche St.-Martins-Zug der Franziskus-Gemeinde Scharnhorst Grevel startet ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz. Um 17 Uhr singen und spielen Kommunionkinder die Geschichte von St. Martin nach, bevor sich der Zug in Bewegung setzt - allerdings ohne Pferd. Wieder am Kirchplatz angekommen, ist ein Beisammensein bei Martinsbrezeln, Getränken und Grillwürstchen geplant.

Samstag, 11. November, um 16 Uhr

Scharnhorster Kirchenplatz, Gleiwitzstraße 281

St.-Martinszug in der Dortmunder Nordstadt

Der Laternenumzug mit Blaskapelle auf der Münsterstraße wird auch in diesem Jahr wieder von der IG-Münsterstraße und dem Dietrich-Keuning-Haus veranstaltet. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Eisengießer-Brunnen am Steinplatz, Eingang Münsterstraße. Der Zug führt über die Münsterstraße, die Heckenstraße und die Leopoldstr zum Dietrich-Keuning-Haus. Dort spielen wird die Martins-Legende nachgespielt und es gibt kostenlose St.-Martins-Brezeln für die Kinder.

Samstag, 11. November, um 18 Uhr

Steinplatz, Eingang Münsterstraße

St.-Martins-Zug durch Dortmund-Husen:

Der Martinszug der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus Canisius startet am Freitag, 10. November, um 17 Uhr in der Kirche. Dort werden die Kindergartenkinder eine kleine Martinsgeschichte aufführen. Anschließend beginnt der Laternenumzug, der auf der Feuerwehr-Wiese endet. Es werden Hygiene-Artikel für Obdachlose gesammelt - die Gemeinde bittet, welche zur Spende mitzubringen.

Freitag, 10. November, 17 Uhr

Katholischen Kirche St. Petrus Canisius, Kühlkamp 11

St.-Martins-Zug in Dortmund-Hombruch

Der traditionelle "Martinimarkt" in Hombruch findet in diesem Jahr nicht statt. Das Format werde nicht mehr fortgeführt, so die Stadt Dortmund auf Nachfrage. Auf den großen St.-Martins-Zug durch mit St. Martin und Ross müssen Dortmunderinnen und Dortmunder am Samstag, 11. November, jedoch nicht vezichten. Unter dem Motto "Sonne Mond und Sterne", führt er von der Harkortstraße, Höhe "Feines19", über die Domänenstraße, die Kuntzestraße und die Singerhoffstraße - und dann zurück über die Fußgängerzone zum Markt, wo Bezirksbürgermeister Berning die Geschichte von St. Martin erzählen wird. Alle Kinder erhalten eine Überraschung.

Samstag,11. November, 17 Uhr

Harkortstraße 53, Höhe "Feines19"

