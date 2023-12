Sie haben Post: In Dortmund schreibt die Stadt nun Eigentümer von Schottergärten an (Symbolbild).

Klimaschutz Stadt Dortmund geht gegen Schottergärten in Brackel vor

Dortmund. Anwohner im Wohngebiet Hohenbuschei bekommen bald Post von der Stadt Dortmund. Mehr als 220 Verstöße hat die Bauaufsicht festgestellt.

Straßenweise sollen die betroffenen Anwohner des Wohngebiets Hohenbuschei in Dortmund-Brackel bald Post von der Stadt Dortmund kriegen. Der Inhalt dürfte sie nicht erfreuen. Es geht um Schottergärten und unzulässige Bebauung.

Die Betroffenen werden aufgefordert, versiegelte Flächen zurückzubauen. Es geht der Stadt um den Klimaschutz. In Hohenbuschei sei „teilweise erheblich“ gegen Vorschriften verstoßen worden.

Nicht nur Schottergärten sind laut Bebauungsplan unzulässig, auch beispielsweise Mülltonnen-Häuschen aus reinem Stein oder Aluminium. Denn diese müssen begrünt sein. Zum Beispiel mit einer Dachbegrünung oder mit Rankpflanzen.

Beschwerden gegen Schottergärten brachten Dortmunder Bauaufsicht auf den Plan

Eine politische Anfrage in der Bezirksregierung Dortmund Brackel sowie viele Beschwerden gegen Schottergärten aus dem Wohngebiet und der Umgebung veranlasste die Bauaufsicht zu kontrollieren.

Was die Angeschriebenen erwartet, könne man nicht verallgemeinernd sagen, so Christian Schön von der Pressestelle der Stadt Dortmund. Es komme auf die jeweiligen Beanstandungen an. Auch Sanktionen seien möglich - zum Beispiel Zwangsgelder. Wie hoch ein Zwangsgeld sein kann, hängt ebenfalls vom Einzelfall ab. Zudem könnten Betroffene Widerspruch einlegen.

Welche Vorschriften für Gebäude gelten, hängt immer von dem Zeitpunkt ab, zu dem ein Haus gebaut wurde. Die zu dieser Zeit gültige Bauordnung für das Land NRW sowie der jeweilige Bebauungsplan sind die rechtliche Grundlage. Laut gültiger Bauordnung NRW sind Schottergärten auf bebauten Grundstücken verboten, teilt die Stadt Dortmund mit. Dieses Verbot werde in der neuen Bauordnung, die ab Januar 2024 gültig ist, gar noch einmal konkretisiert.

Stadt Dortmund hilft mit Förderprogrammen für Klimaschutz an Häusern

Bedeutet auch: Es gilt Bestandschutz für ältere Gebäude, die unter anderen rechtlichen Bedingungen und Bebauungsplänen errichtet wurden. „Diese Eigentümer wollen wir überzeugen, freiwillig etwas für den Klimaschutz zu tun“, betont Christian Schön. So habe die Stadt Dortmund verschiedene Förderprogramme im Angebot. Die reichen von Flächentsiegelung über Gründächer bis zu begrünten Fassaden.

Wer mehr zu den Förderprogrammen wissen will, kann sich über die städtische Internetseite dortmund.de/dlze informieren.

