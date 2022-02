Stadt Dortmund: Novavax steht ab Montag zur Verfügung

Am Freitag sind die ersten Dosen des Impfstoffes von Novavax in NRW eingetroffen.

Dortmund. Am Montag werden in Dortmund die ersten Impfdosen des Herstellers Novavax verabreicht. So kommen Dortmunderinnen und Dortmunder an einen Termin.

Der Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax steht ab Montag (28.2.) in Dortmund zur Verfügung. Bereits am Donnerstag hatte das Land NRW bekanntgegeben, dass der sogenannte „Totimpfstoff“ am Samstag ausgeliefert werde. In Dortmund können daher am Montag in der Berswordt-Halle die Impfungen mit Novavax starten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dortmund. 5080 Impfdosen erhalte die Stadt in der ersten Woche. Weitere Dosen würden folgen.

Lesen Sie auch: Corona: NRW erhält 309.000 Dosen des Novavax-Impfstoffes

Der Impfstoff sei jedoch zunächst für eine bestimmte Personengruppe reserviert. Aus diesem Grund würden die ersten Termine für eine Novavax-Impfung nur an Menschen vergeben, die ihre Berechtigung nachweisen können: In der ersten Woche (28. Februar bis einschließlich 5. März) seien die Termine Menschen vorbehalten, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind sowie Menschen, die eine Unverträglichkeit gegenüber mRNA-Impfstoffen nachweisen können.

Ab dem 6. März steht Novavax nach Angaben der Stadt auch allen anderen Dortmunderinnen und Dortmundern ab 18 Jahren zur Verfügung.

Novavax: Terminbuchung in Dortmund ab Freitag möglich

„Die Impfungen mit Nuvaxovid werden ausschließlich mit Termin in der Berswordt-Halle stattfinden“, heißt es in der Mitteilung. Andere Impfstoffe würden in der Berswordt-Halle zur Sicherheit ab Montag nicht mehr zum Einsatz kommen, um Verwechselungen zu vermeiden.

Termine können ab Freitag (25.2.) auf der Terminbuchungsseite der Stadt Dortmund gebucht werden. Geimpft wird von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr. Weitere Informationen und Vordrucke, darunter das Blankoformular für die Arbeitgeberbescheinigung, finden sich im Terminbuchungsportal sowie unter dortmund.de/corona-impfung.

Bei der Buchung des Ersttermins wird laut Stadt automatisch ein zweiter Termin generiert, da für den vollständigen Impfschutz die Verabreichung einer weiteren Dosis nach 21 Tagen erforderlich ist.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund