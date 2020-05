Stadt Dortmund sperrt Park wegen Eichenprozessionsspinnern

Der Eichenprozessionsspinner legt den Dortmunder Fredenbaumpark lahm. Über 200 Bäume sind befallen. Die Stadt sperrt den Park bis auf Weiteres.

Der Eichenprozessionsspinner hält die Städte weiterhin in Atem. Die Stadt Dortmund hat am Dienstag gleich einen ganzen Park für die Öffentlichkeit gesperrt. Bei einer Baumkontrolle habe das Tiefbauamt einen starken Befall durch die Raupen festgestellt und vorsorglich den gesamten Park geschlossen, teilte die Stadt mit.

+ + + EIL + + + #Fredenbaumpark muss komplett gesperrt werden - Starker Befall mit dem Eichen-Prozessionsspinner — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) June 4, 2019

Stadtsprecher Christian Schön berichtet von bisher über 200 Bäumen, die betroffen seien. Jedoch: „Der Park wurde erst zu Hälfte kontrolliert. Es ist möglich, dass sich die Zahl der betroffenen Bäume noch verdoppelt.“ Am Mittwoch, 5. Juni, werde die Kontrolle fortgesetzt.

Noch immer laufen Menschen in den Park

Zum Schutz der Bürger weisen Schilder an den Eingängen auf den Befall des Eichenprozessionsspinners hin. Auch das „Big Tipi“ ist von der Sperrung betroffen. „Es gibt allerdings immer noch Menschen, die sorglos in den Park laufen. Wir versuchen zu warnen, aber die Leute unterschätzen, wie gefährlich die Raupen sind.“

Die Raupen bilden in einem bestimmten Larvenstadium Brennhaare aus, die bei Berührung zu erheblichen Juckreiz, Hautrötungen und zu Bindehautentzündungen führen können. Weil die Härchen zudem leicht brechen, werden sie vom Wind verbreitet, können so in die Atemwege gelangen und Entzündungen und Atemnot auslösen.

Dauer der Sperrung ist offen

Seit der vergangenen Woche hat die Stadt ein Fachunternehmen beauftragt, die die Raupen absaugen. Prognosen zur Dauer der Arbeiten im Fredenbaumpark und damit auch zur Dauer der Sperrung seien derzeit jedoch nicht möglich. Die Anzahl betroffener Bäume sei dafür zu hoch und die Absaugung der einzelnen Bäume zeitaufwendig.