Stammzellenspender für den kleinen Metehan dringend gesucht

Der ein Jahr alte Metehan aus Dortmund ist an Blutkrebs erkrankt und kann daran sterben. Er braucht dringend eine Stammzellenspende.

Dortmund. Metehan aus Dortmund verzaubert die Menschen mit seinem Lachen. Wie lange noch? Der Einjährige ist schwerst krank. Er hat Blutkrebs.

Metehan sollte spielen, toben, lachen und die Welt um sich herum erkunden. Stattdessen ist der Einjährige aus Dortmund oft im Krankenhaus. Blutkrebs! Seine Schwester Aysenaz-Merve und sein großer Bruder Salih sehen Metehan nur unregelmäßig.

Im April 2023 kam die niederschmetternde Diagnose: Leukämie. Nun sucht die Familie mit Hilfe der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, einen passenden Stammzellenspender oder eine -spenderin. Was nicht so einfach ist. Denn es müssen viele Faktoren stimmen, bis es zu einer Spende kommen kann. Es gibt eine Online-Registrierungsaktion für den Einjährigen unter www.dkms.de/metehan.

Wer sich als Spender oder Spenderin registrieren lassen will, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/metehan ein Registrierungsset nach Hause bestellen - und so vielleicht Leben retten. Auch eine Geldspende ist möglich (Bankverbindung am Ende des Artikels).

Stammzellenspende: Auch für Metehans Geschwister eine schwere Zeit

Metehan ist ein fröhliches und aufgeschlossenes Kind, berichtet die DKMS. Er stecke voller Energie und habe ein wundervolles Lachen, mit dem er alle um sich herum sofort verzaubere.

Irgendwann will sein großer Bruder Salih einmal mit Metehan Fußball spielen. Derzeit ist das nicht möglich: Der Einjährige aus Dortmund hat Leukämie und braucht eine Stammzellenspende. Foto: privat

Nicht nur für Metehan, auch für seine Geschwister ist es eine schwere Zeit. Aysenaz-Merve wird von anderen Familienangehörigen betreut, damit die Eltern bei Metehan sein können. Sie ist nur ab und zu im Kindergarten. Sie soll sich dort nicht mit Krankheiten wie einer Erkältung anstecken. Nur so darf sie ihren kleinen Bruder sehen. Denn eine Infektion könnte lebensbedrohlich für Metehan sein.

Bruder Salih ist 14 Jahre alt. Er liebt seinen Bruder über alles. Er will eines Tages unbedingt mit Metehan Fußball spielen.

Blutkrebs: Auch eine Geldspende an die DKMS hilft

Mutter Melahat wünscht sich: „Wir möchten, dass unser Sohn, wie alle anderen Kinder, auf dem Spielplatz spielen und seine Kindheit genießen kann. Es kann jeden treffen, wir müssen zusammenhalten. Nur gemeinsam sind wir stark!"

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto: IBAN: DE14 7004 0060 8987 0005 15

Verwendungszweck: MTJ001, Metehan

