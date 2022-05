Büromarkt-Kette Staples-Pleite: Wann in der Dortmunder Filiale Schluss ist

Dortmund. Bei Staples in Dortmund ist bald Schluss: Die Büromarkt-Kette ist pleite. Im Indu-Park Kley hat die Rabattschlacht längst begonnen.

Die Büromarktkette Staples ist insolvent. Alle 40 Filialen in Deutschland schließen – betroffen sind rund 700 Mitarbeitende. In der Region gibt es rund ein Dutzend Filialen, neben Dortmund etwa in Bochum, Hagen, Gelsenkirchen oder Essen.

Auch die Dortmunder Filiale im Indupark Kley macht dicht: Ende Juni sei Schluss, heißt es an der Kasse. Das Kopiercenter werde schon Ende Mai geschlossen. Besonders ärgerlich: Nicht verbrauchte Restguthaben werden laut Aushang nicht erstattet.

Staples-Insolvenz: Ausverkauf in Dortmund läuft

Die Rabattschlacht läuft seit Anfang der Woche: Zwischen 15 und 40 Prozent sind drin. Die Regale in der Dortmunder Staples-Filiale sind trotz einiger Lücken noch einigermaßen gut gefüllt. Der Ausverkauf solle die Löhne so lange wie möglich sichern, heißt es.

Was mit den rund 10 Mitarbeitenden in Kley passiert? Sie müssen sich etwas Neues suchen. Einige seien schon gegangen, heißt es. Die anderen geben sich zuversichtlich – irgendetwas werde sich schon finden.

Mehr Infos zur Insolvenz der Büromarkt-Kette Staples:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund