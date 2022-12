Festnahme Starker Gras-Geruch verrät Drogendealer in Dortmund

Dortmund. Da roch die Bundespolizei sofort Lunte: Im Dortmunder Hauptbahnhof ist am Montagabend ein Drogendealer festgenommen worden.

Starker Marihuana-Geruch hat im Dortmunder Hauptbahnhof einen Drogendealer verraten. Gegen 21 Uhr am Montagabend hatten Bundespolizisten einen 27-Jährigen im Visier – und rochen sofort, was er in den Taschen hatte.

Die Beamten teilten dem Pakistaner mit, dass er durchsucht werden würde. Aber damit war er nicht einverstanden: Er sperrte sich vehement gegen die Kontrolle und versuchte (vergeblich) wegzurennen.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Dann musste er mit auf die Bundespolizeiwache. Dort fanden die Beamten mehrere Verschlusstütchen mit Marihuana. Die Polizei leitete Verfahren wegen Widerstands und Drogenvergehen ein.

