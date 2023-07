Mega-Stau auf der B1 in Dortmund – wegen dieser Baustelle

Mega-Stau auf der B1 in Dortmund: Eine Baustelle bremst den Verkehr in den Sommerferien aus. (Archivbild der anderen Fahrtrichtung).

Dortmund. Riesenstau trotz Sommerferien: Auf der B1 in Dortmund bewegte sich am Dienstagmorgen kaum etwas. Schuld war eine Baustelle – und die bleibt noch.

Unfall auf der B1 in Dortmund mitten im Berufsverkehr? Viele Pendlerinnen und Pendler, die am Dienstagmorgen aus Osten (Wickede, Unna und Co.) in die Stadt wollten, brauchten erheblich mehr Geduld als sonst. Schuld war allerdings kein Unfall, sondern eine geplante Baustelle. Und die bleibt noch bis Ende der Sommerferien. Die Stadt Dortmund kündigte aber eine spontane Änderung an.

Der Stau war schon gegen 6.30 Uhr so ungewöhnlich lang, dass er seinen Weg in die WDR-Verkehrsnachrichten fand. Auch die Dortmunder Polizei informierte über das Verkehrs-Chaos. Unter anderem schrieb die Behörde bei Twitter: "Auf der B236 staut es sich bis Scharnhorst. Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig." Es staute sich also nicht nur auf der B1 bis Aplerbeck, sondern auch weit auf den Zufahrtsstraßen.

Stau auf B1 in Dortmund – Baustelle an der Voßkuhle

Grund des langen Staus: Wegen einer Baustelle waren vor der Aral-Tankstelle an der Voßkuhle zwei der drei Spuren gesperrt. Telefonnetz-Ausbauer de-build verlege hier Kabelschutzrohre unter dem Radweg, erklärt die Stadt Dortmund. Die Arbeiten sollen bis 2. August dauern.

Aber die Stadt reagierte schnell auf den Mega-Stau und stellte für die Baustelle neue Regeln auf. Die Baustelle bleibt zwar – aber ab sofort darf das Unternehmen nur noch eine Spur sperren. Das verhindert Stau zwar nicht komplett, dürfte aber die Wartezeit verkürzen.

