Stofftücher abgefackelt: Brandstiftung im Dortmunder Westen

Bei einem Brand in der Nacht zum Freitag in Dortmund auf der Rheinischen Straße kam es zu keinen Personenschäden, die Polizei sucht jetzt Zeugen (Symbolbild).

Dortmund. In einem Mehrfamilienhaus im Dortmund Westen kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Brand. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht zu Freitag ist es nach Angaben der Polizei zu einem Brand in der Rheinischen Straße im Dortmunder Westen gekommen. Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen Zeugen.

Um kurz vor eins hätten sich Zeugen gemeldet, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, so die Beamten in einer Mitteilung am Freitag. Als Brandort machten Polizei und Feuerwehr eine frei zugängliche Sanitäranlage im Erdgeschoss aus. "Dort entzündete eine unbekannte Person offensichtlich Stofftücher, die den Brand verursachten", schrieb die Polizei.

Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Brand auf der Rheinischen Straße

Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso wenig das Gebäude. Die Polizei fragt jetzt: "Wer hat kurz vor oder nach der Tat eine verdächtige Person an der Rheinischen Straße zwischen Union- und Annenstraße gesehen?" Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-1327441 entgegen. (Red)

