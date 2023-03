Auch in Dortmund sind Mitarbeitende im öffentlichen Dienst am Dienstag wieder zum Streik aufgerufen. Probleme gibt's etwa bei DSW, EDG und Kitas. (Symbolbild)

Verdi-Streik Streiks in Dortmund: So ächzt die Stadt unter den Folgen

Dortmund. Kita dicht, Sparkassen zu, Stadtbahn fährt nicht, Mülltonne bleibt voll: Verdi weitet die Warnstreiks aus – mit harten Folgen auch in Dortmund.

Schon die vergangenen Streiktage in Dortmund waren hart – aber heute kommt es noch härter: Auf einen Schlag streiken am Dienstag in Dortmund Kitas, Nahverkehr und Müllabfuhr sowie Angestellte bei Kliniken und Stadt. Die Gewerkschafts Verdi hat Mitarbeitende in ganz NRW zum Streik aufgerufen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere Streik-Aktionen in Dortmund und ganz Deutschland gegeben. So ging im Dortmunder ÖPNV schon an zwei Tagen nichts mehr – und auch die Dortmunder Kitas und mehrere Kliniken waren schon zweimal im Ausstand. Eine große Kundgebung ist am heutigen Dienstag in Dortmund aber nicht geplant. Stattdessen schließen sich viele Streikende der Zentral-Demo von Verdi in Gelsenkirchen an.

Streiks in Dortmund in den vergangenen Wochen:

DSW-Streik in Dortmund: Keine Busse und Stadtbahnen am Dienstag

Bei DSW21 ging schon mit Betriebsbeginn ab 3.30 Uhr nichts mehr. Die Staus in Dortmund waren im morgendlichen Berufsverkehr länger als sonst. Zum Streik kam noch Frühlingsregen dazu, auch das treibt den Verkehr in die Höhe. Busse und Stadtbahnen bleiben noch bis 1.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen in den Depots, auch die DSW-Nachtexpresse in Dortmund, Castrop-Rauxel und Schwerte fahren nicht. Die Servicecenter Petrikirche, Hörde und Castrop bleiben geschlossen.

Vom Streik nicht betroffen sind Nahverkehrszüge und S-Bahnen in Dortmund – auch die H-Bahn an der Uni und die Flughafen-Sonderlinien AirportExpress, AirportShuttle und 490 fahren.

Streik bei der Dortmunder Müllabfuhr: EDG stellt Leerung nicht sicher

Bei der Müllabfuhr in Dortmund sieht es am Dienstag (und Donnerstag!) kaum besser aus: Es sei unsicher, ob alle grauen und braunen Tonnen geleert werden, betont Entsorgerin EDG. Eine "Notdienst-Vereinbarung" regelt allerdings die Abfuhr an Krankenhäusern, Altenheimen und Co.

Die EDG wolle versuchen, nicht geleerte Mülltonnen an einem anderen Tage zu leeren, heißt es – Betroffene sollen den Zugang zu den Mülltonnen an allen Tagen von 6 bis 20 Uhr sicherstellen, damit Nachleerungen möglich sind. Gelbe und Papier-Tonnen werden auch an den Streiktagen wie gewohnt geleert, versichert EDG. Das gelte auch für die Container-Standorte für Glas und Papier.

Kita-Streik in Dortmund: Viele Kindergärten geschlossen

Wegen des Verdi-Streiks sind am Dienstag in Dortmund auch viele Kitas geschlossen oder arbeiten nur eingeschränkt mit Notgruppen. Eltern waren schon frühzeitig gebeten worden, ihre Kinder zuhause zu versorgen oder bei den Großeltern unterzubringen.

Zum Streik aufgerufen sind auch am Dienstag wieder die Angestellten im öffentlichen Dienst bei Stadt und Kliniken. Daher sind einige Ämter, Stadtbüros und andere städtische Einrichtungen geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Auch in Sparkassen und Jobcentern kann es zu Streikausfällen oder (je nach Filiale) kürzeren Öffnungszeiten kommen.

Tarifstreit zwischen Verdi und öffentlichem Dienst

Der Tarifkonflikt zwischen Verdi und den Arbeitgeberinnen der öffentlichen Hand ist seit Wochen festgefahren. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. Die nächsten Verhandlungen sind für den 27. März geplant.

Streiks in Dortmund in den vergangenen Wochen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund