Streit eskaliert: Dortmunder nach Messerstich notoperiert

Dortmund. Mehr als 100 Menschen sind am Samstag in Dortmund aufeinander losgegangen. Ein 35-Jähriger wurde schwer verletzt. Ein Mann wurde festgenommen.

Bei einem Streit ist ein 35-Jähriger in Dortmund mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Zwei Personengruppen mit insgesamt mehr als 100 Beteiligten waren nach Auskunft der Polizei am Samstagnachmittag an der Schützenstraße aneinander geraten. Dabei wurden unter anderem auch Stichwaffen eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Grund ein Streit zwischen den Mitgliedern zweier Familien am Vortag gewesen.

Der 35-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Polizei setzte beim Auflösen des Gemenges nach eigenen Angaben auch Schlagstöcke und Elektroschocker ein. Neben einem Messer stellten die Beamten eine Machte und eine Schusswaffe sicher.

Ein 43-jähriger Tatverdächtiger aus Lünen wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Eine Haftrichterin erlies am Sonntag Haftbefehl wegen „des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“. Eine Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

