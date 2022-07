Starker Auftritt am Sonntagabend im FZW in Dortmund: We Were Promised Jetpacks mit Frontmann Adam Thompson.

Livemusik Sympathische Schrammler: We Were Promised Jetpacks im FZW

Dortmund. Knapp 200 Fans im FZW waren begeistert: Die Indierocker We Were Promised Jetpacks haben am Sonntag einen fulminanten Auftritt hingelegt.

Sympathisch, ehrlich, voller Spielfreude und am Ende einfach nur dankbar für die starke Resonanz: Die schottischen Indierocker We Were Promised Jetpacks waren am Sonntag im Dortmunder FZW zu Gast. Ein Clubkonzert im Hochsommer bei auch abends fast noch 30 Grad vor der Tür muss nicht zwingend ein Vergnügen werden. Wenn man aber so gut drauf ist wie diese Band und ihr Publikum, dann schwitzt man doch für 90 Minuten sehr gerne.

„Hello Dortmund, we are happy to be here“, begrüßt Frontmann Adam Thompson um 21 Uhr die Fans. Zuvor gehört aber Shitney Bears die Bühne. Ja, die Deutsch-Kanadierin Maxi Haug nennt sich wirklich so, und nun steht sie da oben: eine Gitarre, ein Mikro und viele Tattoos. „Ich bin sehr nervös, dass ich die fantastischen We Were Promised Jetpacks bei vier Auftritten in Deutschland supporten darf“, gibt sie zu. Und: „Ich habe noch nie eine so untätowierte Band wie sie gesehen.“

Lauterbach-Lookalike an der Gitarre

Richtig, WWPJ legen offenbar keinen großen Wert auf modischen Look, auffällige Körperbemalungen sind bei ihnen nicht zu erkennen. Nein, sie verlieren sich lieber in ihrem Spiel. Dies gilt vor allem für den Leadgitarristen, der ein wenig wie Karl Lauterbach aussieht. Ebenso wie der deutsche Gesundheitsminister ist er ein Experte auf seinem Gebiet, haut eine wunderschöne Melodie nach der anderen heraus oder schrammelt auf seiner Fender bis zum Anschlag herum, dabei wirkt er allerdings etwas spaßbefreit und überlässt die Unterhaltung lieber dem bestens aufgelegten Bandchef.

Mit oft eindringlicher Stimme, immenser Spielfreude und zwischendurch im netten Plauderton mit den Zuhörerinnen und Zuhörern – „Bitte Beifall für die beiden Schwestern hier im Saal, sie sind bei jeder Show in Deutschland dabei!“ – weiß Adam Thompson die Spannung im Set nicht nur hochzuhalten, sondern sogar minütlich zu steigern. Spätestens bei „Quiet Little Voices“, dem einzigen Halb-Hit der Band, rastet das Publikum aus und schallert laut mit, während es im Halbkreis einen wilden Pogo tanzt.

Nach 90 Minuten und dem stürmischen „It’s Thunder and It’s Lightning“ ist Schluss, ohne jeglich Zugabe, aber die braucht es nach diesem restlos überzeugenden Auftritt auch nicht mehr.

Wer das Konzert in Dortmund verpasst hat: We Were Promised Jetpacks spielen am 24. September im Luxor in Köln.

